«Акт ментальной агрессии». В Минобороны рассказали об инструментах воздействия НАТО на Россию Советник Шойгу назвал «голую вечеринку» актом ментальной агрессии против России

«Голая вечеринка», устроенная в московском клубе «Мутабор», стала не просто скандальным событием, но и примером ментальной агрессии против России, заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий. Этот инцидент стал элементом технологии разрушения, применяемой США и НАТО. Его цель — деградация общества и русского мира.

«Голая вечеринка», которая прошла в конце прошлого года в московском клубе «Мутабор», стала одним из примеров ментальной агрессии против России. Об этом в статье для журнала «Арсенал Отечества» заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий, сообщает РИА Новости.

По его словам, разработкой подобных инструментов агрессии занимается США и НАТО.

«Эти технологии деградации заходят и к нам. Нашумевшая в декабре 2023 года «голая вечеринка» является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества и молодежи, прежде всего. Это вовсе не случайность, а элемент технологии разрушения государства и русского мира через деградацию элит», — отметил советник главы военного ведомства.

Ильницкий отмечает, что США стремятся проникнуть в общество атакуемой страны с использованием идеологических платформ, направленных на деградацию и безответственность. Этот метод включает в себя не только стирание национальной истории и культуры, но и деидеологизацию общества, установление доминирования меньшинств и имитацию легитимной власти.

Роль ментальной войны

Ильницкий рассказал, что в настоящее время происходит радикальное изменение характера и содержания военных действий: важность захвата и воздействия на ментальную сферу противника преобладает над контролем территорий.

Советник главы министерства обороны также отметил, что специалисты по военным вопросам из США и НАТО активно работают над созданием ментального театра военных действий, что представляет собой переход от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как ключевому фактору для достижения стратегической победы над противником.

По его словам, новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в ряде университетов и военных учреждениях. Среди них — Гарвардский и Принстонский университеты, командование по гражданским делам и психологическим операциям армии США, Центр инноваций НАТО и Объединенный центр боевых действий в области информационных операций минобороны США.

«Голая вечеринка»

В ночь на 21 декабря 2023 года в клубе «Мутабор» в Москве прошла вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. На мероприятии присутствовали около 170 человек, в том числе известные артисты шоу-бизнеса. Стиль вечеринки был «almost naked» — почти голые, поэтому звезды пришли в нижнем белье и просвечивающих платьях.

Общественники осудили проведение подобного мероприятия на фоне военной операции на Украине. Кроме того, вечеринку посчитали пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Вскоре у звезд, посетивших «голую» вечеринку, начали отменять концерты и корпоративы, с ними разорвали рекламные контракты. Кроме этого, их вырезали из новогодних эфиров и попросили срочно заплатить все налоги.

Саму Ивлееву, организовавшую это мероприятие, оштрафовали на 100 тыс. рублей за «организацию массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».