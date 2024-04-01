Германия может вернуть призыв в армию. Как на это повлияла СВО? Полковник Ходаренок: Германия учтет опыт СВО, изучая возвращение призыва в армию

Министр обороны Германии Борис Писториус поручил бундесверу до 1 апреля подготовить предложения по модели комплектования вооруженных сил с элементами призыва. Об этом сообщает еженедельный журнал Spiegel. Какие преимущества и недостатки есть у призывной и контрактной армии и как на позицию Берлина повлияла российская военная операция, рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Как известно, Германия перешла на контрактный принцип комплектования вооруженных сил в 2011 году. Сегодня Борис Писториус убежден, что это решение было ошибочным. Глава военного ведомства Германии планирует разработать (разумеется, с учетом мнений руководства бундесвера) предложения о новой системе комплектования бундесвера и сделать это до выборов в германский бундестаг.

Как сообщает Spiegel, Борис Писториус поручил «представить варианты модели военной службы, которая в краткосрочной перспективе вносит масштабируемый вклад в общую устойчивость государства с учетом новых угроз».

Сомнительно, что все предложения, разработанные главой военного ведомства Германии и руководством бундесвера, станут в полном объеме достоянием общественности. Но тенденции, которые будут отражены в итоговом германском документе, предугадать вполне возможно.

Для начала уточним, что существуют всего три способа комплектования вооруженных сил любого государства: по контракту, по призыву и на основе сочетания (в той или иной пропорции) обоих способов.

Способы комплектования армии и флота иногда невольно вводят в заблуждение достаточно широкие слои общественности. Почему-то считается, что способ комплектования по контракту сам по себе, автоматически приводит к появлению так называемой «профессиональной» армии.

Но на самом деле профессионализм вооруженных сил достигается только в результате напряженной оперативной и боевой подготовки, и способ комплектования решающей роли тут абсолютно не играет.

И призывная армия может быть достаточно профессиональной, если целенаправленно готовится к войне, а не занимается, к примеру, уборкой урожая.

Другое заблуждение, которое особенно культивировалось в Вооруженных силах России в период 2008-2012 годов (да и в равной степени в армиях НАТО примерно в эти же сроки), выглядело следующим образом: все проблемы обеспечения безопасности государства и достижение целей в любом военном конфликте современности можно решить только частями и соединениями постоянной боевой готовности.

А стратегическое развертывание вооруженных сил (то есть перевод ВС с мирного на военное положение и развертывание первоочередных стратегических резервов) в случае начала военных действий уже не так актуально.

Либерально настроенные военные аналитики один только термин «массовая мобилизационная армия» (хотя в отечественной военной терминологии такового и не было) предали анафеме, а приведение вооруженных сил в боевую готовность с проведением мобилизационного развертывания объявили пережитком времен Первой мировой войны.

Специальная военная операция наглядно показала, насколько подобные взгляды вздорны и далеки от реальности. Сегодня к опыту СВО внимательно присматриваются представители вооруженных сил всех ведущих государств мира (в том числе Германии). Поэтому попробуем представить себе, какие соображения могут положить в бундесвере в изменение «модели военной службы» (по их же словам) или о чем задумываются сегодня немецкие военные.

Комплектование армии исключительно в соответствии с контрактным способом может позволить содержать вооруженные силы в качестве разве что витрины военной мощи государства или же в целях борьбы с военными организациями третьего мира, но на ведение конфликта высокой интенсивности с равным по боевым и оперативным возможностям противником подобные армии абсолютно не рассчитаны.

Помимо всего прочего, в любой армии любого государства немало военно-учетных специальностей (ВУС), для которых вовсе нет необходимости в длительном сроке обучения. Требуется всего несколько занятий и хорошая физическая подготовка, чтобы в полном объеме ввести таких военнослужащих в строй.

Это, в частности, касается многих номеров в орудийных расчетах ствольной артиллерии. К примеру, таковых как досыльный (этот военнослужащий деревянным досыльником (то есть толстой палкой) до «характерного звона» загоняет снаряд в канал ствола орудия) или подносчик боеприпасов.

Заинтересовать в мирное время потенциальных контрактников формулировками типа «будешь челноком подтаскивать к гаубице снаряды весом более 40 кг» весьма затруднительно. А таких специальностей в любой армии сотни и тысячи. То есть однозначно будет хронический некомплект личного состава. Никакими пряниками молодых людей на ВУСы, где требуется только тяжелый физический труд (к примеру, передвигать по аэродрому технологические тележки с бомбами крупного калибра и подвешивать авиационные средства поражения на подкрыльевые пилоны), не затянешь.

Кроме того, контрактная система комплектования в ходе военных действий абсолютно не позволяет оперативно доукомплектовывать личным составом батальоны, полки и бригады после понесенных потерь в боях и сражениях, а также в короткие сроки готовить стратегические резервы.

Поэтому наиболее целесообразен смешанный способ комплектования вооруженных сил — и по контракту, и по призыву. По контракту рационально комплектовать сержантский состав, ВУСы, где требуется образование и длительный срок обучения (наводчики, операторы, специалисты связи и РЭБ, командиры боевых машин и пр.). Но многие штатно-должностные «клетки» и специальности в армии вполне уместно заполнять и рядовыми по призыву.

Теперь несколько слов о том, что без мобилизационного развертывания при ведении конфликта высокой интенсивности никак не обойтись и только частями и соединениями постоянной боевой готовности проблем не решить.

Содержание в мирное время большинства соединений, частей и учреждений только тыла вооруженных сил по штатам военного времени нецелесообразно по экономическим и многим другим причинам.

К примеру, в составе соединений постоянной готовности теоретически можно иметь дорожно-комендантскую бригаду (одних только автомобилей в ней по штату почти 700), которая обязана заниматься подготовкой, эксплуатацией, техническим прикрытием и восстановлением военно-автомобильных дорог, а также регулированием движения. Но в мирное время нет ни военно-автомобильных дорог, ни необходимости регулирования движения, поскольку и движения-то никакого нет. Чем же заниматься людям? Разлагаться от безделья? Пьянствовать?

Можно в мирное время держать и автомобильные бригады (только автомашин в каждой из них более 1,5 тыс.). В военное время они подвозят к фронту боеприпасы и другие материальные средства, в обратную сторону — раненых. Но в мирное время не надо возить ни боеприпасы, ни раненых. Что делать тогда такому количеству автомашин и водителей?

И такие примеры можно приводить сотнями, и не только по тылу вооруженных сил, а по всем видам вооруженных сил и родам войск. Иными словами, без мобилизационного развертывания для ведения конфликта высокой интенсивности никак не обойтись.

Но в этом случае сразу встает множество других вопросов. В каком объеме, например, содержать запасы вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ)? Продовольствия, обмундирования, снаряжения, медицинского имущества? Как обеспечить исправность ВВСТ и его немедленную готовность к боевому применению? Каким образом обеспечить необходимый резерв летного состава (пилотов и штурманов) и наземного персонала? Сколько и каких боеприпасов иметь на складах неприкосновенного запаса?

По всей видимости, именно над этими вопросами в настоящее время ломают головы рабочие группы бундесвера и германского военного ведомства под руководством Бориса Писториуса. Но по большому счету отказ от контрактной армии и переход на смешанный принцип комплектования касается не только вооруженных сил Германии, а и многих других военных организаций. Действия именно в этом направлении вызваны исключительно опытом ведения российской военной операции.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).