«Всплакни — дадут оружие». Почему на Украине заговорили о стагнации на фронте Полковник Ходаренок: заявлением о стагнации Киев вымаливает у Запада оружие

ВСУ пребывают в стагнации на передовой из-за дефицита ресурсов, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и посетовал на медленные поставки западного оружия. Почему термин «стагнация» не подходит для описания происходящего на фронте и чего подобными заявлениями хочет добиться Киев — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

«Мы находимся в стагнации, необходимо прорабатывать сценарии того, что нам нужно делать с точки зрения ресурсного обеспечения и информационной составляющей, чтобы усилить все-таки понимание у наших партнеров, что стагнация — это как раз удорожание боевых действий», — сказал он.

Подоляк уточнил, что под стагнацией он имеет в виду недостаток ресурсов для проведения «эффективных наступательных действий». Это проявляется в проведении ВСУ исключительно оборонительных операций на фронте и медленных поставках ресурсов Киеву со стороны стран-союзниц, добавил он.

С первых слов и выводов Михаила Подоляка сразу чувствуется, что в свое время он закончил Минский медицинский институт и формулирует свои мысли скорее как доктор, нежели стратег и геополитик. Это анализ обстановки, что называется, своими словами.

Да и употребление термина «стагнация» в данном случае не совсем уместно. Стагнация представляет собой термин все-таки из несколько другой сферы и означает период, в течение которого экономика страны не растет или растет очень медленно, но при этом не падает. То есть рынок находится в статичном состоянии. Во время стагнации заработная плата населения, прибыль компаний и цены на различные товары не меняются.

При чем тут стагнация и выводы из оценки обстановки на фронтах СВО, не совсем понятно.

Следуя стилю Михаила Подоляка, ситуацию для ВСУ на переднем крае можно было бы в этом случае назвать и терминами «депрессия», «застой», наконец, «хандра» и «меланхолия».

Но к стратегии и оперативному искусству подобная терминология не имеет никакого отношения.

Да надо еще и разобраться, выступление Михаила Подоляка в эфире радио NV — это его инициативный поступок или же поручение главы государства (руководителя офиса президента Украины)? А если это было указание соответствующих украинских должностных лиц, то они должны были отдавать себе отчет в том, что произвести оценку обстановки на линии боевого соприкосновения (да и для государства в целом) они поручают выпускнику мединститута? Неужели с самого начала украинским руководителям не было понятно, что Михаил Подоляк никогда не имел отношения к геополитике и стратегии, не владеет терминологией и его выступление по этой тематике будет выглядеть по меньшей мере забавным?

Вместе с тем, по большому счету, даже это не должно вызывать удивления. Не так давно «Газета.Ru» обращала внимание, что подобными изъянами страдают и выступления Верховного главнокомандующего ВСУ Владимира Зеленского, выпускника экономического института.

Но все вышесказанное — это замечания разве что по форме выступления. А теперь по сути. Сказать, что Подоляк в своей оценке озвучил какие-то совершенно новые взгляды на ситуацию, посмотрел на события под совершенно другим углом, сменил систему координат и изложил мнение, кардинально отличающееся от прежних докладов, — означает сильно погрешить против истины.

Все это было давно известно (причем в деталях) и до выступления Михаила Подоляка и, если предельно коротко, заключалось в следующем:

— После неудачи летней наступательной операции 2023 года ВСУ в результате больших потерь в личном составе и технике вынуждены были перейти к стратегической обороне по всей линии боевого соприкосновения.

— В настоящее время силами и средствами для осуществления наступательных операций (оперативного, а тем более оперативно-стратегического масштаба) украинская армия не располагает. Сегодня ВСУ в состоянии организовывать разве что контратаки силами батальона, максимум бригады.

— Без проведения масштабных мобилизационных мероприятий (призыва сотен тысяч резервистов), поступления в значительных объемах вооружения, военной и специальной техники, других материальных ресурсов украинская армия общевойсковых наступательных операций проводить не в состоянии.

— В плане поставок оружия ВСУ тотальным образом зависят от коллективного Запада.

Вот, собственно, и все, и не надо было городить огород о «стагнации», «дефиците ресурсов», «проработке сценариев».

Поэтому поручение вышестоящих начальников Подоляку было, по всей видимости, сформулировано следующим образом: «Михаил Михайлович, всплакни еще раз, может, это хоть каким-то образом повлияет на Запад, и они дадут нам оружие».

Подоляк и сделал это как мог. А что касается прорех и недочетов в его изложении подобных проблем, так и нельзя требовать чрезмерного от выпускника мединститута.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).