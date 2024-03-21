«Обрушение всего украинского фронта». Ждать ли прорыва ВС РФ летом? Полковник Ходаренок: прорыв ВС РФ на одном участке обрушит весь фронт

В ЕС признают тяжелую ситуацию для ВСУ в зоне специальной военной операции и опасаются потенциальных реальных прорывов ВС России летом, пишет газета Politico. Как российским военным удалось перехватить инициативу и чем может обернуться для Киева прорыв ВС РФ на одном из участков фронта — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Чего опасается Запад

Ситуация на поле боя в настоящее время для Вооруженных сил Украины оценивается как откровенно тяжелая. Остро ощущается нехватка боеприпасов для ствольной артиллерии и управляемых ракет, других материальных средств, нет господства в воздухе, отсутствуют подготовленные стратегические резервы.

«Есть много опасений, что мы можем достичь переломного момента, когда мы потенциально можем увидеть некоторые реальные прорывы России этим летом», — заявила замдиректора программы по Европе и Центральной Азии в Международной кризисной группе (ICG) Алисса де Карбоннель.

А верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что «именно этой весной, этим летом и до осени будет решен исход конфликта на Украине».

По его словам, многие аналитики ожидают крупного российского наступления этим летом. Вероятность этого события западными специалистами в области оперативно-стратегического планирования считается весьма и весьма высокой.

По оценкам многих аналитиков, до самого последнего времени обстановка на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции напоминала позиционный тупик времен Первой Мировой войны.

Выход из тупика

Еще в прошлом году главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в статье для британского издания The Economist отмечал, что бои в зоне специальной военной операции зашли в тупик, и предупредил о риске их перехода в позиционные — статичные, изнурительные боевые действия, которые могут растянуться на годы. «Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», — подвел итог военачальник. И на протяжении весьма длительного времени в ходе боевых действий примерно так и было.

К этому следует добавить, что в период проведения СВО массированное применение беспилотных летательных аппаратов всех видов, барражирующих боеприпасов, средств РЭБ, частей радио- и радиотехнической разведки, задействование всех возможностей орбитальной группировки космических аппаратов, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, многочисленных и эшелонированных минно-взрывных заграждений поставили под сомнение само создание ударных группировок и осуществление общевойсковых операций оперативного масштаба.

Однако в начале этого года части и соединения Вооруженных сил России штурмом овладели Авдеевкой — мощным укрепленным узлом украинской армии, фортификационное оборудование которого ВСУ осуществляли в течение десяти лет. Представители российского экспертного сообщества считают это событие своеобразным выходом из позиционного тупика, в который в последнее время уперлась специальная военная операция.

Вооруженные силы России в ходе взятии Авдеевки добились такого огневого воздействия на противника средствами различных видов ВС РФ, родов войск и специальных войск, которое создало самые благоприятные условия для достижения цели операции с минимальными потерями и в установленные сроки.

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Значительную роль в разрушении фортификационных сооружений противника сыграли ФАБ-1500 с УМПК (фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции). Такая авиационная бомба несет более 600 кг взрывчатки. Российские самолеты применяют эти боеприпасы на расстоянии порядка 70 км от объектов удара, не попадая при этом под воздействие зенитных ракетных систем и комплексов ВСУ.

Считается, что подобные авиационные средства поражения в значительной степени изменили баланс на поле боя и позволили российским войскам существенно усилить свои наступательные возможности. Помимо всего прочего, бомбардировка ФАБ-1500 с УМПК оказывает большое давление на моральный дух солдат ВСУ. «ФАБ-1500 – это ад», — отмечают бойцы украинской армии.

Вероятен ли прорыв?

В настоящее время инициатива практически на всей линии боевого соприкосновения принадлежит российской армии. И наряду с этим можно предполагать, что объективные трудности, имеющиеся у ВСУ в настоящее время, создают весьма благоприятные условия для проведения ВС РФ операций оперативного и оперативного стратегического масштаба. То есть налицо реальные условия для именно тех «потенциальных прорывов ВС России», о которых последнее времени говорят на Западе.

И в самом деле, успешный и глубокий прорыв на одном из участков линии боевого соприкосновения с большой вероятностью может привести к обрушению всего украинского фронта.

И тогда становятся вполне реальными те классические показатели проведения операций, о которых речь в оперативном искусстве шла ранее, то есть, к примеру, ширина полосы наступления в этом случае может быть порядка 90-110 км, глубина — 180-200 км, средний темп наступления — до 20-25 км в сутки.

20 марта в ходе вступительного слова на заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в российской армии в текущем году планируется создать две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад. И хотя формирование новых объединений и соединений по планам военного ведомства предполагается завершить к концу года, нельзя исключать, что эти сроки могут быть существенно сокращены.

Вполне возможно, что именно эти армии и дивизии будут использоваться в наступательных операциях ВС РФ этим летом по завершению весенней распутицы на Украине.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).