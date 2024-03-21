Жителей Грайворона Белгородской области попросили уехать. Округ регулярно обстреливают ВСУ

Автомобиль на одной из улиц в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ

Глава Грайворонского городского округа призвал жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области временно уехать из-за «напряженной» обстановки. «Прошу вас принять правильное решение», — обратился к землякам чиновник. Белгородская область сегодня вновь подверглась обстрелам. Пострадали пять человек, повреждены несколько домов, а также «Белгород-Арена».

Жителям приграничных населенных пунктов Белгородской области следует временно уехать. С такой просьбой обратился к землякам глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев.

В своем Telegram-канале чиновник написал, что обстановка в районе все еще «напряженная», поэтому нужно принять «правильное решение» — покинуть приграничные территории.

По его словам, грайворонцев готовы принять коллеги из Ярославской области.

«Мы стараемся доставлять продукты питания жителям, но это зависит от оперативной обстановки. Настоятельно рекомендую не подвергать себя и своих близких опасности», — добавил чиновник.

Пять человек пострадали

Белгородская область сегодня вновь подверглась обстрелам, в результате которых пострадали пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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В шести домах повреждено около 30 квартир, появилась угроза обрушения балконов.

Арена попала под удар

Под удар попала «Белгород-Арена» — домашний стадион клуба мужской волейбольной суперлиги «Белогорье», рассчитанный на десять тысяч человек.

«Административный корпус — мой кабинет, кабинет секретаря — их нет, все разбито. Повреждение стекол где-то процентов на 20. Это одно из самых дорогих удовольствий. Ну, и оборудование очень дорогое у нас, тоже много повреждений», — сообщил журналистам директор спортивного учреждения Юрий Черников (цитата по «Интерфаксу»).

При ударе по «Белгород-Арене» никто не пострадал.

«Все были на удаленке. Все мероприятия у нас отменены», — пояснил Черников.

По информации Гладкова, также оказалась пробита кровля и плита перекрытия, выбиты окна в образовательном учреждении.

Еще в Белгороде оказались повреждены линии электропередачи, из-за чего без света оставалось порядка пять тысяч жителей. Повреждены десять автомобилей.

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В поселке Дубовое пострадали пять частных домовладений и два автомобиля, в селе Новая Деревня повреждено ограждение в частном домовладении, в поселке Майский — четыре частных домовладения и один автомобиль. Также в Майском осколки снаряда упали на парковку — обошлось без последствий.

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«На местах работают оперативные службы», — сообщил Гладков.

Утром российские средства ПВО сбили в воздухе над Белгородской областью десять реактивных снарядов, сообщили в Минобороны РФ.

Предотвращен теракт в Валуйках

Сотрудники ФСБ задержали в Белгороде мужчину-участника «Русского добровольческого корпуса» (деятельность террористического формирования запрещена в России), который готовил теракт в отношении российских военнослужащих. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

На допросе, видеозапись которого распространила ФСБ, подозреваемый сообщил, что в феврале 2024 года он вышел на связь с сотрудниками спецслужб Украины в мессенджере WhatsApp.

«Я им помогал с координатами расположения российских войск. Потом я вступил в «Русский добровольческий корпус». Под их эгидой планировал совершить теракт в Валуйках с помощью взрывчатки», — признался задержанный.