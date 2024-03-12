«Не должен быть допущен к планированию». Почему Зеленскому не под силу функции Сталина Полковник Ходаренок: Зеленскому не стоит рассказывать в СМИ о планах ВСУ

На Украине начали возводить три линии фортификационных сооружений протяженностью две тысячи километров. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки Верховного главнокомандования. Что не так с этим заявлением и почему о таких планах не стоит объявлять в СМИ — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Подобные заявления украинского лидера не могут не вызывать некоторого удивления. Если на Украине и собираются члены Ставки Верховного главнокомандования, то вовсе не обязательно рассказывать в СМИ о вопросах, затрагиваемых на подобных совещаниях. Казалось бы, наоборот, должны быть приняты все возможные меры по пресечению малейших утечек о работе этого важнейшего органа управления страной и вооруженными силами в ходе военных действий.

Тем не менее, в своем Тelegram-канале Владимир Зеленский написал об этом заседании следующим образом: «Важная тема — фортификация. Отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонительных рубежей. Защита в три полосы протяженностью 2000 километров — масштабная задача».

Только по этим словам заметно, что терминологией, присущей военной стратегии и оперативному искусству, президент Украины не владеет.

Самое главное — фортификационное оборудование полосы обороны осуществляется исключительно в соответствии с замыслом оборонительной операции и имеет целью создание условий для наиболее эффективного применения оружия и боевой техники, повышения защиты войск и объектов тыла от современных средств поражения, улучшения условий жизнедеятельности частей и соединений.

То есть «фортификация» (как ее называет Владимир Зеленский) должна быть тесно увязана с замыслом операции — и никак иначе. Иными словами, фортификационное оборудование полосы обороны не представляет собой бессистемное и хаотичное возведение оборонительных рубежей и позиций как бог на душу положит.

Президент Украины как верховный главнокомандующий вначале должен принять решение об оборонительной операции, в котором определить замысел операции, задачи войскам, основные вопросы взаимодействия и организацию управления.

Возникает вопрос — в каком месте при этом возникает «фортификация»? Уточним, в замысле оборонительной операции верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский должен однозначно определить: важнейшие направления, районы и рубежи, на удержании которых должны быть сосредоточены основные усилия ВСУ; способы ведения операции; систему оборонительных рубежей; группировки войск и их оперативное построение.

То есть «система оборонительных рубежей» как таковая возникает только в третьем пункте, но никак не является каким-либо самостоятельным мероприятием, как об этом пишет Владимир Зеленский. И какое отношение к замыслу оборонительной операции и ее планированию имеет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, это большой вопрос. Он вообще не должен быть допущен к стратегическому планированию применения вооруженных сил.

«Не соответствует должности»

То есть в своем Тelegram-канале Владимир Зеленский движется вопреки элементарной схеме работы главнокомандующего. Помимо этого, на Украине постоянно раздаются голоса о том, что недостаточная численность инженерных войск ВСУ не позволяет в полном объеме проводить фортификационное оборудование местности. И это не совсем так. Мероприятия фортификационного оборудования проводятся силами всех родов войск и специальных войск. Инженерные войска (к примеру, инженерно-позиционные (инженерно-технические) полки, инженерно-маскировочные батальоны) привлекаются только для решения наиболее сложных задач.

Так что в своем Тelegram-канале президент Украины должен был написать примерно следующее (если он, разумеется, соответствует должности верховного главнокомандующего): «Переход к стратегической обороне ВСУ предусмотреть по наиболее невыгодному для нас варианту ведения военных действий противником. Во исполнение поставленной задачи и достижения цели оборонительной операции я решил отражение наступления противника осуществить ведением позиционной обороны с последовательным удержанием оборонительных рубежей. Не допустить прорыва оперативной зоны обороны ВСУ. В случае вклинения противника в оборону ВСУ нанести контрудар. Систему оборонительных рубежей иметь: первый оборонительный рубеж (перечень населенных пунктов); второй оборонительный рубеж (перечень населенных пунктов); армейский оборонительный рубеж (перечень населенных пунктов)» и т. д.

Разумеется, это только схема. Но и схемы нарушать крайне нежелательно.

И все равно в этом случае возникает вопрос — а стоит ли подобное выкладывать в СМИ? Ответ однозначен — разумеется, не стоит.

Теперь остановимся на словах Владимира Зеленского: «Защита в три полосы протяженностью 2000 километров — масштабная задача». То, что фортификационное оборудование полосы обороны масштабная задача, не приходится сомневаться. Это и возведение оборонительных рубежей, и создание системы инженерных заграждений, и сети путей маневра войск, подвоза и эвакуации, переправ на водных преградах, проведение инженерных мероприятий по оперативной маскировке, оборудование запасных и ложных позиций, в общем, все вплоть до создания ложной системы траншей.

В глубине полосы обороны для оборудования оборонительных рубежей может привлекаться местное население с народно-хозяйственной техникой, использоваться заранее созданные запасы сооружений промышленного изготовления, а также строительных материалов местных предприятий.

Но вот выражение Владимира Зеленского «защита в три полосы протяженностью 2000 километров» — достаточно безграмотное. Оперативно-стратегическим группировкам войск назначаются полосы обороны, а при сооружении оборонительных рубежей определяются глубина каждого рубежа, удаление рубежей от переднего края, межполосное (межрубежное) пространство, глубина тактической и оперативной зоны обороны. Слово «защита» тут явно неуместное.

А вывод из всего сказанного можно сделать только один — Владимир Зеленский как верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины диктовать оперативные директивы войскам с голоса (как это, к примеру, делал товарищ Сталин) не может. Стало быть, занимаемой должности не вполне соответствует.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).