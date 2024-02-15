«Не можем сказать, преступление ли это». Как в мире отреагировали на обстрел Белгорода ООН призвала остановить атаки на гражданские объекты после обстрела Белгорода

15 февраля при обстреле торгового центра в Белгороде, по последним данным, погибли семь человек. Еще 18 — получили ранения. В ООН призвали прекратить атаки против гражданских объектов и объектов инфраструктуры. В Москве заявили, что международное сообщество должно выступить с осуждением «этого вопиющего преступного деяния». В Киеве никаких официальных заявлений по этому поводу не делали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик заявил о необходимости прекратить атаки на гражданские объекты.

«Мы видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгород, мы снова повторяем, что атаки против гражданских и объектов инфраструктуры запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть прекращены», — заявил Дюжарик на брифинге.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщили, что осведомлены об ударе ВСУ по Белгороду, но пока не могут квалифицировать случившееся как военное преступление.

«Управление по правам человека ознакомилось с сообщениями СМИ и заявлениями российских властей относительно жертв среди гражданского населения. Однако на данный момент мы не в состоянии определить, было ли это военным преступлением», — заявила РИА Новости официальный представитель организации Марта Уртадо.

Украинские власти атаку на Белгород никак не комментировали.

«Нарушить лицемерное молчание»

Постпред РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что УВКПЧ ООН просто исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры. Организация, по его мнению, предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.

Гатилов также призвал Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка прекратить лицемерное молчание о преступлениях киевского режима.

«Призываем Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и сотрудников его Управления проявить ответственность и посмотреть жуткие кадры, снятые очевидцами этой трагедии. Возможно, они наконец-то заставят международных правозащитников нарушить их обычное лицемерное молчание в отношении варварских обстрелов ВСУ российских городов и осудить эти преступления режима Зеленского», — говорится заявлении Гатилова в Telegram.

Реакция МИД

МИД РФ осудил удары украинских войск по Белгороду.

«МИД России решительно осуждает это чудовищное преступление против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Оно будет должным образом расследовано, а совершившие его лица понесут суровое наказание», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Призываем международное сообщество выступить с осуждением этого вопиющего преступного деяния. Намерены инициировать рассмотрение данного вопроса в Совете Безопасности ООН и других международных структурах», — добавили в министерстве.

«Месть режима Зеленского»

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал обстрел Белгорода местью режима Владимира Зеленского за провалы ВСУ на фронте.

«Очередная террористическая атака со стороны Украины на мирных граждан и инфраструктуру Белгорода — не что иное, как месть кровавого режима Зеленского за провалы и неудачи на фронте»,

— подчеркнул парламентарий, отметив, что президент Украины должен «ответить за античеловечные преступления».

По мнению сенатора Константина Долгова, атака на Белгород была бы невозможна без поддержки Запада.

«США и ЕС предоставляют Украине вооружения. Обстрелы мирных кварталов ведутся в том числе и с молчаливого согласия Вашингтона и Брюсселя. Американские и европейские деятели, как соучастники, тоже должны понести ответственность», — сказал Долгов.

Обстрелы Белгорода еще раз показывают, что проведение СВО было необходимо, добавил сенатор.

Погибшие и раненые

ВСУ нанесли удар по Белгороду днем 15 февраля. Серьезные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в здании школы №42 выбило стекла. Повреждены 15 частных домовладений, 34 автомобиля, есть разрушения на территории одного из промышленных предприятий.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале, количество погибших увеличилось до семи человек. Последней жертвой стала восьмидесятилетняя пенсионерка Людмила Александровна.

Общее количество пострадавших — 18 человек.

Четверых из них, в том числе двоих детей, медики уже отпустили домой на амбулаторное лечение. Еще четырех пострадавших поездом отправили на лечение в Москву. У восьмилетнего мальчика перелом бедра и осколочные ранения лица, у семилетней девочки — проникающее ранение брюшной полости, сотрясение головного мозга и осколочное ранение бедра. Также в столицу отправятся двое взрослых с травмами конечностей. Остальные остаются под контролем врачей в больницах Белгорода.

В Белгороде уже организовали стихийный мемориал в память о погибших. Жители несут к нему цветы и свечи.