КНДР выпустила около 200 снарядов в сторону Южной Кореи. Сеул ответил ВС Южной Кореи провели учения на островах в Желтом море в ответ на обстрел КНДР

Утром 5 января КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов в сторону Южной Кореи. На фоне обстрелов южнокорейские власти объявили эвакуацию жителей острова Ёнпхёндо. Республика также произвела в ответ около 400 выстрелов. И Пхеньян, и Сеул считают, что в 2024 году риск военного конфликта между ними особенно высок.

Утром 5 января КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов по акватории у своего западного побережья. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Южнокорейские военные установили, что снаряды упали в морскую буферную зону — к северу от фактической морской границы двух стран в Желтом море. Артиллерийские обстрелы велись с 9:00 до 11:00 по местному времени.

Что это за буферная зона? Буферная зона, куда упали северокорейские ракеты, появилась в 2018 году в соответствии с соглашением, которое подписали Пхеньян и Сеул. Оно было призвано снизить напряженность на границе.



В 2023 году Южная Корея приостановила действие документа в ответ на запуск военного спутника КНДР. После этого северокорейские власти решили полностью выйти из соглашения. Помимо создания буферной зоны, документ запрещал артиллерийские учения, а также создавал бесполетные зоны вблизи границы для предотвращения случайных столкновений самолетов.

В ответ на шаг КНДР южнокорейские власти экстренно эвакуировали в убежища местных жителей островов Пэннёндо и Ёнпхёндо, а также ограничили движение паромов и судов в районе проведения учений. Сеул не сообщил о каком-либо ущербе гражданским лицам или военным в ходе обстрелов со стороны КНДР, но назвал действия Пхеньяна провокацией и пообещал принять ответные меры.

«Мы серьезно предупреждаем, что вся ответственность за подобные кризисные ситуации лежит на Северной Корее, и настоятельно призываем к их немедленному прекращению», — заявил полковник Ли Сон Чжун.

Ответная стрельба

Около 15:00 5 января подразделения южнокорейской морской пехоты на островах Пэннёндо и Ёнпхёндо провели собственные учения, сообщила газета The Chosun Ilbo. Военные использовали самоходные гаубицы K9, танки K1E1 и другое оружие.

Южная Корея произвела около 400 выстрелов — вдвое больше, чем Северная.

Впервые с момента заключения соглашения от 2018 года Южная Корея провела подобный обстрел по морской буферной зоне. Для КНДР он стал 16-м. В последний раз Северная Корея производила артиллерийские стрельбы по морской буферной зоне более года назад — в декабре 2022-го.

«Наши вооруженные силы... должны быть готовы к полному уничтожению [противника], чтобы противник никогда не предпринимал новых провокаций и чтобы обеспечить мир посредством мощной силы», — сказал министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик.

Пхеньян не отреагировал ответными действиями на учения Сеула, однако осудил происходящее. Генштаб армии КНДР отметил, что их учения даже косвенно не повлияли на южнокорейские острова Пэннёндо и Ёнпхёндо. Военные добавили, что выпустили 192 снаряда из 47 орудий береговой артиллерии. Генштаб северокорейской армии считает, что Сеул пытается переложить на Пхеньян ответственность за обострение ситуации.

Возможный конфликт в 2024 году

Южнокорейская разведка предполагает, что КНДР организует военные провокации и кибератаки в начале 2024 года в преддверии парламентских выборов в РК в апреле и президентских выборов в США в ноябре.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в свою очередь выступило с утверждением, что в 2024 году наиболее высок риск прямого столкновения вооруженных сил Пхеньяна и Сеула. Северная Корея назвала «самоубийственным бесчинством» последние южнокорейские военные учения и заявления страны об укреплении военного потенциала.

С 29 декабря 2023 года до 5 января 2024 года Сеул проводит совместные учения вместе с Вашингтоном рядом с городом Пхочхон. Армия Южной Кореи 1 и 2 января провела артиллерийские учения, а 3 января — военно-морские учения с боевыми стрельбами и 13 кораблями в Желтом, Японском морях и в водах к югу от Корейского полуострова.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал ситуацию на Корейском полуострове напряженной и призвал к возобновлению диалога и сдержанности.

КНДР объяснила проведение стрельб 5 января ответом на учения Южной Кореи и пообещала «беспрецедентный ответ на провокации со стороны врагов».

Американская газета CNN пишет, что в самом факте обстрелов морской буферной зоны нет ничего необычного, ведь КНДР проводит учения. Однако в конце декабря глава КНДР Ким Чен Ын публично заявил, что больше не будет стремиться к примирению и воссоединению с Южной Кореей. Он также заявлял, что отношения двух стран стали враждебными и пригрозил ядерным оружием, если Вашингтон и Сеул попытаются вступить в конфронтацию с Пхеньяном.

Кроме того, 28 декабря северокорейский лидер приказал армии и промышленности страны активизировать усилия по подготовке к возможной войне.