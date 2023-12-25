«Распродано и промотано»: почему Киев не может обеспечить ВСУ всем необходимым Полковник Ходаренок: Киев распродал огромные запасы оружия, оставшиеся от СССР

Украина не может обеспечить свои Вооруженные силы всем необходимым, заявила соучредитель и исполнительный директор украинского Центра противодействия коррупции (ЦПК) Дарья Каленюк. Какие запасы вооружений остались у Киева после распада СССР, куда они подевались и почему официальные лица страны постоянно говорят о нехватке техники и снарядов — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

«Вызов перед страной был огромным, и наше государство, особенно наше министерство обороны, не было в состоянии обеспечить армию всем необходимым», — заявила Каленюк.

По большому счету, ничего нового она не сказала. Это факт общеизвестный, и подобная информация на протяжении многих лет звучит на Украине практически из каждого утюга, из каждой розетки. При этом проливается много слез, но все это делается с единственной целью — выбить оружие с коллективного Запада.

Даже в благополучные советские времена Украина не производила в полном объеме всего того вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), а также материальных средств, которые требуются для ведения вооруженной борьбы.

Ряд компетенций по разработке и производству ВВСТ у Украины, безусловно, имелся. Более того, по ряду направлений республика была безусловным лидером. Тем не менее, практически все конструкторские бюро, научно-исследовательские организации и серийные заводы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и в советские времена располагались на территории России.

А за 32 года независимости советское наследие в области ОПК на Украине не только не получило никакого дальнейшего и творческого развития, но и по тем или иным причинам оказалось практически разгромлено (разве что за исключением предприятий, которые за счет экспорта оружия давали валютную выручку).

Каленюк следовало бы не акцентировать внимание украинского общества на абсолютно банальных фактах, а, возможно, рассказать совершенно о другом. А именно: сколько вооружения, военной и специальной техники, материальных средств (боеприпасов, горючего, продовольствия) оставила на Украине советская власть и самое главное — куда же все это делось (по второму вопросу Каленюк выступила бы по своему прямому должностному предназначению — как борец с коррупцией).

Что досталось Украине после распада СССР

Напомним, что на территории республики на момент распада Советского Союза дислоцировались три военных округа (Киевский, Одесский, Прикарпатский), три воздушных армии, одна воздушная армия Верховного главнокомандования оперативного назначения (24 ВА ВГК ОН, штаб - Староконстантинов), Черноморский флот, ракетная армия, несколько дивизий дальней авиации. На 1992 год Украина по количеству боевых самолетов была на четвертом месте в мире (после США, России и Китая).

Военно-политическое руководство в Москве рассматривало УССР как основную базу мобилизационного развертывания ВС СССР в случае крупномасштабного вооруженного конфликта.

В этих целях на территории Украине были сосредоточены совершенно фантастические запасы вооружения, боеприпасов, продовольствия, вещевого имущества и пр.

Автор этого материала во время службы в Генеральном штабе ВС РФ видел эти документы своими глазами и хорошо знает, о чем говорит.

С подобным количеством оружия Украина и сегодня запросто могла бы вести столетнюю войну. Так что Каленюк надо жаловаться не на то, что Киев сегодня не в состоянии обеспечить свою армию всем необходимым.

Ей надо было выступить (повторим это еще раз), что называется, по кафедре (борьба с коррупцией), и в деталях рассказать украинскому обществу — а куда же все-таки подевались многочисленные самолеты, танки, пушки, боеприпасы и кто из украинского политического руководства на всем этом сказочно обогатился. Ибо совершенно колоссальные средства были распроданы и промотаны, что нанесло мощнейший удар по обороноспособности страны — и у авторов всех этих процессов есть совершенно конкретные имена и фамилии.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).