Поставки придется ждать до весны. Украина просит радары Sentinel у США

Украина запросила у США радиолокационные станции Sentinel, пишут СМИ. Как надеются в Киеве, американские РЛС помогут этой зимой защитить предприятия ОПК и города от ракетно-авиационных ударов и действий БПЛА. С деталями возможных поставок разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

РЛС AN/MPQ-64F1 Improved (возможны модификации А3, А4, F1) Sentinel [«Страж»] представляет собой трехкоординатный радиолокатор, предназначенный для обнаружения средств воздушного нападения противника на малой и средней дальностях. Sentinel — РЛС сантиметрового диапазона, то есть выдает зенитным ракетным системам и комплексам беспоисковое целеуказание.

Антенное устройство станции — активная фазированная решетка. РЛС автоматически обнаруживает, сопровождает и определяет государственную принадлежность воздушных объектов. Эти радиолокаторы используются в качестве средств разведки в ЗРК средней дальности NASAMS совместной разработки норвежской группы Kongsberg и Raytheon и AN/TWQ-1 Avenger. РЛС производится компанией Raytheon Missiles & Defense.

Зачем Киеву американский «Страж»

На первый взгляд, просьбы Киева о поставках подобного радиолокационного вооружения выглядят как даже далеко не самый главный вопрос военно-технического сотрудничества Украины и США. Но за этим украинским обращением к Вашингтону кроются гораздо более значимые явления.

Чтобы понять это, надо перенестись на Украину в конец мая — начало июня этого года. В тот момент из Киева слышались речи исключительно типа «гром победы, раздавайся». В столице Украины грохотали малые и большие барабаны, пели фанфары, озвучивались заявления «этим летом будем пить кофе на набережной Ялты», «выйдем на границы 1991 года», «нанесем сокрушительное поражение ордам с Востока».

Об усилении противовоздушной обороны административно-политических центров страны, предприятий ОПК, объектов критически важной инфраструктуры в предстоящую зиму в Киеве, похоже, не думал никто. И вдруг — за неделю до начала календарной зимы возник вопрос об усилении системы радиолокационной разведки, создании сплошного радиолокационного поля на предельно малых высотах. В первую очередь для борьбы с крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами типа Герань 2, оперативно-тактическими ракетами.

А теперь произведем элементарный расчет времени. Пока со стороны Украины будет сформирована официальная заявка, пока ее рассмотрят в Соединенных Штатах, пока там закрутятся все колесики американской бюрократической машины, пока будет принято решение о поставке, то, вполне возможно, первые РЛС AN/MPQ-64 Improved Sentinel к весне прибудут на Украину.

Сколько РЛС нужно Украине

Опять-таки — и в этом вопросе главное заключается отнюдь не в самом факте поставок, а в их объеме. Чтобы организовать противовоздушную оборону Украины хотя бы на оценку три с минусом, надо не менее 130-150 зенитных ракетных систем и комплексов. Вряд ли в настоящее время ВСУ располагают хотя бы третью ЗРК/ЗРС от этого количества. А ведь на практике к этому надо еще добавить систему командных пунктов всех уровней, автоматизированные системы управления, системы связи и передачи данных, что в достаточном количестве в Воздушных силах Украины наверняка отсутствует.

Если использовать AN/MPQ-64 в качестве дополнительной станции разведки и целеуказания зенитных ракетных дивизионов и батарей, то в этом случае поставки этой станции должны идти многими десятками. Кроме того, следует учесть, что определенное количество радиолокаторов должно поступить на оснащение и радиотехнических войск ВСУ. На практике, скорее всего, поставки AN/MPQ-64F1 со стороны США ограничатся несколькими единицами, да и те поступят на оснащение ВСУ далеко не сразу.

Эта процедура наверняка растянется на несколько месяцев. А оборонять объекты страны и вооруженных сил надо уже завтра, если не сегодня.

Так что шансы того, что значительная часть гражданского населения Украины в эту зиму останется без электричества, а, следовательно, и без воды, отопления и канализации весьма и весьма велики.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).