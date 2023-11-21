«НАТО перестанет существовать»: Зеленский рассказал Западу о планах России

Владимир Зеленский признал тяжелую ситуацию на фронте, но отказался от переговоров с Россией «любой ценой». Президент Украины назвал «недостаточной» помощь Запада, попросил системы ПВО и допустил завершение конфликта, если Китай и США потребуют от РФ вывода войск. Секретарь СНБО Данилов заявил об «активизации дискуссий» о переговорах среди западных партнеров Киева, а в Госдуме назвали диалог с Киевом «бессмысленным».

Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность переговоров с Россией «любой ценой», подчеркнув, что Киев стремится к «справедливому миру». Об этом он заявил в интервью британскому изданию The Sun.

«На поле боя [сейчас] тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», – сказал глава государства.

Он признал, что у Киева есть «много проблем», однако это «не самое тяжелое время» для страны. По мнению Зеленского, Украина находится «в центре глобального риска Третьей мировой войны», а Россия будет продолжать наступать, пока Китай и США вместе не потребуют от нее вывести войска с украинской территории.

Украинский президент также подчеркнул, Киеву нужно «больше результатов» на поле боя, однако «магия не может происходить каждый день». Говоря о ситуации в зоне военных действий он заявил, что Россия «контролирует небо», а решением может стать передача Западом систем противовоздушной обороны.

По словам Зеленского, помощи, которую оказывают Киеву США и страны Европы, «недостаточно».

«Мы сильнейшие из стран, которые входили в состав СССР <...> Если нас уничтожат, они очень быстро оккупируют страны НАТО, такие как страны Балтии, или Польшу, или другие. И после этого вы (США и ЕС. – «Газета.Ru») задействуете свои войска, если вы этого не сделаете, чтобы сражаться за НАТО с Россией, НАТО перестанет существовать», – заявил глава государства.

Он также добавил, что военные действия на Ближнем Востоке «не помогают» Украине, однако Киев признает конфликт Израиля и палестинской радикальной организации ХАМАС «вызовом для мира» и «старается помочь, чем может». При этом в происходящем он обвинил Россию, назвав боевые действия в этом регионе «большим желанием» Москвы.

Запад подталкивает Украину к переговорам

20 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что некоторые страны Запада начали обсуждать необходимость проведения мирных переговоров для урегулирования российско-украинского конфликта. Его слова приводит «Страна.ua».

«Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнеров активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами по обсуждению проблематики войны в Украине, прекращению огня и так далее. Все это от рудиментного страха перед Россией», – сказал он.

Данилов призвал Запад в «жесткому ответу» Москве, так как она, по его мнению, «понимает только язык силы». При этом он спрогнозировал «непростую» ситуацию для Украины «на внешнем треке», допустив, что внимание к конфликту будет снижаться «из-за прогнозируемых конфликтов на Ближнем Востоке, Балканах, Кавказе, Центральной Азии, вокруг Арктики и за владение ресурсами».

«Вести переговоры бесполезно и бессмысленно»

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости выступил против переговоров с Киевом, так как, по его мнению, это «бессмысленно».

«С Зеленским вести переговоры бесполезно и бессмысленно. Никаких переговоров с ним вести нельзя. Это преступник и террорист. Он сделал все возможное, чтобы развязать кровопролитную братоубийственную войну», – высказал свою позицию парламентарий.

Он заявил, что после провала Минских соглашений, которые предусматривали особый статус Донецкой и Луганской народных республик, Москва «не будет наступать на одни и те же грабли».

Его коллега, депутат Леонид Ивлев, предположил, что украинский президент «боится идти на переговоры», так как США могут «организовать новый майдан», что приведет к потере власти президентом Украины.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России к мирному урегулированию конфликта с Украиной. Одним из условий он называл отмену Киевом «декрета», запрещающего переговоры. Осенью 2022 года Зеленский подписал указ, в котором констатируется невозможность проведения переговоров с Путиным, заявив, что Киев готов к диалогу, но «с другим президентом России».