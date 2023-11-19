ВС РФ ударили кассетными бомбами РБК-500 по ВСУ. Что об этом известно

Россия нанесла массированный удар кассетными боеприпасами по позициям ВСУ, соответствующая запись активно распространяется в Telegram-каналах. Официально Минобороны России не подтверждало эту информацию. По имеющимся данным, российские военные применили кассетные бомбы РБК-500 вблизи поселения Старомайорское. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Вооруженные силы России нанесли удары кассетными бомбами РБК-500 по позициям украинских войск в зоне СВО. Первое такое видео появилось в Telegram-канале «Воин DV».

На кадрах видно, как волнообразные вспышки загораются на поле, потом боеприпасы взрываются, а затем вверх сразу же устремляются клубы дыма. Через какое-то время огни по хаотичной траектории вспыхивают над землей уже с другого ракурса, после чего перемещаются в другую часть поля.

«Первое массовое применение в этом вооруженном конфликте РБК-500 в районе Старомайорского. Более подробные данные пока публиковать не будем», — говорится в посте.

Главное преимущество бомбы РБК-500 заключается в том, что российские летчики могут бросать их с высокой точностью, при этом самолеты РФ даже не залетают в зону поражения украинских систем ПВО.

Минобороны России информацию о применении РБК-500 пока не комментировало. Ранее оборонное ведомство также не упоминало, что применяет кассетные боеприпасы.

15 августа во время XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ не применяют кассетные снаряды, но в любой момент «решение может быть пересмотрено». ВСУ в свою очередь такие боеприпасы применяют, при этом даже не сталкиваясь с осуждением со стороны гуманитарных организаций, утверждал Шойгу.

Конвенция по кассетным боеприпасам

Кассетный боеприпас при разрыве выбрасывает суббоеприпасы меньшего размера, поэтому обычно такое оружие применяется для уничтожения личного состава противника. В таком «контейнере» может находиться от нескольких десятков до нескольких сотен мини-боеприпасов.

«Это могут быть шарики, металлические детали. Их принцип заключается в том, что летит что-то единое, снаряд или ракета, в какой-то момент они все разлетаются и каждый взрывается самостоятельно.

Модификаций существует много: в СССР разрабатывались такие боеприпасы, и они есть в наличии», — рассказал News.ru военный эксперт Алексей Борзенко.

Суббоеприпасы могут не разорваться сразу и долгое время лежать в земле, поэтому такое «эхо войны» может сдетонировать даже спустя годы и десятилетия, представляя опасность для мирных жителей. Международный комитет Красного Креста отмечает, что масштабное использование кассетных боеприпасов приводит к невозможности заниматься земледелием на огромных площадях земли.

Летом 2010 года вступила в силу Конвенция по кассетным боеприпасам, которая запрещает использование, передачу и накопление «кассет», разбрасывающих разрывные суббоеприпасы массой менее 20 кг. В рамках Конвенции также было очищено 500 кв. км территорий, пострадавших в годы войн. Россия эту Конвенцию так и не ратифицировала, как и Украина.

Конвенция о противопехотных минах

Одним из вариантов «начинки» для кассетной бомбы являются противопехотные мины, использующиеся в основном для поражения «живой» силы противника.

По некоторым данным, ВСУ начали использовать кассетные бомбы с противопехотными минами «Лепесток» еще в 2014 году в Донбассе. У Киева остались такие кассеты еще со времен ВОВ. Кроме того, США ранее передали украинским силам РСЗО HIMARS, которые также могут комплектоваться ракетами с кассетной боевой частью.

На этой неделе ООН обвинила Киев в нарушении Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин во время боевых действий. Как сообщил член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней, ВСУ могли применить противопехотные мины во время боев в Изюме в 2022 году.

В UNIDIR также утверждали, что противопехотные мины в ходе конфликта неоднократно применяла и Россия.

Оттавская конвенция, запрещающая применение, накопление и производство противопехотных мин, вступила в силу 1 марта 1999 года. Ее ратифицировали 164 государства.

Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию в 2005 году. РФ отказалась это сделать, сославшись на то, что противопехотные мины остаются эффективным и малозатратным средством обеспечения безопасности российских границ.