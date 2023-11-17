«С такими друзьями Киеву и врагов не надо»: почему Запад не будет долго поддерживать Украину

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинской армии придется отступить, если западные союзники перестанут оказывать помощь Киеву. В это же время новый глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон в ходе своего визита в Киев заверил украинские власти в поддержке со стороны Лондона. Что и в каких объемах требуется Украине для того, чтобы гипотетически побеждать и насколько вероятно, что западные страны скоро перестанут помогать Киеву, проанализировал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

«Сейчас я сосредоточен на том, чтобы получать помощь от Запада. Их фокус смещается из-за ситуации на Ближнем Востоке. Без поддержки мы будем отступать», — приводит слова Зеленского агентство Bloomberg.

Он добавил, что ВСУ стали, например, получать меньше 155-миллиметровых снарядов.

Обсуждать характер и объем военной помощи Украине без анализа возможностей и намерений главного спонсора Киева — Соединенных Штатов (поставляют на данный момент времени более половины оружия и всех материальных средств) – по меньшей мере, некорректно.

В этом плане вообразим ситуацию – в Ситуационной комнате в Белом доме (используется для оперативного принятия решений по чрезвычайным вопросам) собрались лучшие геополитические умы США под председательством Джо Байдена. Главный вопрос совещания — как быть с Украиной .

С большой долей уверенности можно предположить, что на подобной встрече высказывалось бы и такое мнение – чтобы переломить ситуацию на фронтах вооруженной борьбы в пользу Киева, надо финансирование и поставки вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) и материальных средств (МС) со стороны Запада в целом и США в частности увеличить как минимум на порядок.

Миллиард снарядов

Любая война с применением только обычных средств поражения (конфликт высокой интенсивности, как принято говорить) характеризуется огромным расходом материальных средств (причем счет в этом случае идет на миллионы тонн). Требуется совершенно немыслимое количество управляемых ракет, реактивных снарядов к реактивным системам залпового огня, снарядов к ствольной артиллерии, мин, патронов, авиационных средств поражения.

Количество снарядов должно измеряться десятками и сотнями миллионов штук, а патронов к стрелковому вооружению – миллиардами. Миллион 155-мм снарядов, который ЕС обещает Украине только к марту 2024 года, на ведение боевых действий влияние окажет незначительное.

Тут надо отметить, что такого количества боеприпасов на складах и в арсеналах США и ЕС просто нет. Для того, чтобы передать Украине десятки и сотни миллионов снарядов, надо запускать крайне затратное и материалоемкое производство боеприпасов.

Придется создавать новые мощности, заводы, технологические линии, нанимать и обучать персонал и менеджмент. Но в этом случае возможна и следующая коллизия (и это наверняка обсуждалось бы в Ситуационной комнате) – к примеру, оборонно-промышленный комплекс США самым существенным образом вложился в производство боеприпасов, только-только пошло крупносерийное производство — а в это время вооруженный конфликт на Украине внезапно (по тем или иным причинам) завершился (чего никак нельзя исключать).

Капитаны ОПК США скажут тогда политическим руководителям страны — ну, а нам-то теперь чего делать с вашими миллионами снарядов? И куда девать эти горы металла и взрывчатки? Ясного и однозначного ответа на этот вопрос нет.

Не хватит даже на одну дивизию

Новый глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон в ходе своего визита на Украину «ясно дал понять, что Великобритания и ее партнеры будут поддерживать Украину и ее народ столько, сколько будет необходимо».

Как известно, ранее Великобритания передала ВСУ всего одну роту танков Challenger 2 (14 единиц, один танк уже сгорел). Да даже если бы правительство Дэвида Кэмерона передало Украине все танки Challenger 2, которыми располагает Соединенное Королевство (227 боевых машин), то этого количества не хватило бы на укомплектование даже одной танковой дивизии.

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А если считать, что в наступательной операции оперативно-стратегического масштаба нормы ежесуточных потерь танков могут составлять 90-100 единиц, то всех бы кэмероновских танков хватило бы в этом случае на первые два дня напряженных боев. А на словах новый глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства готов к безусловной поддержке Киева. Так что с такими друзьями Киеву и врагов не надо.

Миллиарды долларов

Теперь о деньгах. Финансировать страну с победившей коррупцией — то еще по эффективности занятие. Украина, если воспользоваться астрономическими терминами, в настоящее время представляет собой по меньше мере черную дыру.

Государственные границы страны выглядят как горизонт событий. То есть любые деньги, которые тем или иным образом пересекли границу, исчезают в бездне этой черной дыры абсолютно бесследно. Киев в этом случае выглядит как точка сингулярности. То есть в этом городе вообще никаких концов от финансовых проводок не сыскать. И эти сравнения не выглядят большим преувеличением. Если уж коррупция в военном ведомстве Украины начинается с экс-министра обороны (Алексея Резника), то что в этом случае можно говорить о простых функционерах.

Так что увеличивать в разы финансирование Украины в подобной обстановке – отвага, граничащая с глупостью.

А какова цель?

Теперь о самом важном. Все-таки политики и стратеги в Ситуационной комнате Белого дома должны смотреть как минимум на 7-10 лет вперед. А ответа на главный вопрос для США и их союзников — за что бьемся? — как бы это странным ни выглядело, похоже, нет.

Ведь Украина с точки зрения геополитики и геоэкономики как актив и возможный объект для будущих инвестиций не представляет особого интереса. Эта страна не является перекрестком торговых путей. Украина – это ни Баб-эль-Мандебский, ни Малаккский пролив, ни Суэц, и, наконец, это даже ни разу не транзитная страна.

Значимых полезных ископаемых в промышленных объемах на Украине нет. Промышленность в стране застряла на уровне 1970-х-1980-х годов и за 30 лет независимости уничтожена и разворована практические в полном объеме. Украинское сельское хозяйство в США и ЕС мало кому интересно. Наконец, население за время вооруженного конфликта в значительной степени разбежалось и уже вряд ли вернется на свою историческую родину.

То есть в Ситуационной комнате вопросы - Куда вкладываться? И с какой целью? И какова будет возможная отдача? – наверняка бы поднимались тоже.

Военно-политическое руководство в Киеве пытается представить свою страну по меньшей мере как редут на пути варваров с Востока или оборонительный вал евроатлантической цивилизации, сдерживающий нашествие ордынцев. Однако подобные термины разве что поэтические метафоры и коммерческой цены не имеют. Такими руладами можно разве что услаждать слух лидеров государств Балтии.

Наверняка в Ситуационной комнате обсуждался бы и такой вопрос - принимать ли Украину в НАТО в обмен на территории? . Подобная идея, к слову говоря, уже неоднократно озвучивалась некоторыми политическими деятелями Запада.

Но вступление Украины в Североатлантический альянс в ближайшее время все-таки находится в области возбужденных фантазий.

Как бы там ни было, обстановка в этом регионе должна стабилизироваться, устояться, кристаллизироваться, а на это могут уйти и десятилетия. А представить себе, что завтра прием Украины в НАТО, а послезавтра в соответствии с 5-й статьей Устава НАТО бельгийцы и испанцы поедут биться за Бахмут, практически невозможно. Это находится за рамками геополитических и военных реалий. А без реалий в оценке обстановки обойтись никак нельзя.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).