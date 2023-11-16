«Второй зимы может не выдержать»: почему Зеленский заговорил о завершении конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «заморозка» конфликта с РФ стала бы плохим решением. По его словам, военные действия необходимо заканчивать, а не замораживать. Почему Зеленский заговорил о завершении вооруженного конфликта и сможет ли Киев вести с Россией «войну на истощение» — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

По словам Владимира Зеленского, Украина неизбежно понесет «существенные потери» даже в случае приостановки конфликта. При этом существует риск возобновления военных действий «буквально в любое время», подчеркнул украинский президент.

«Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то — нет, но оно необходимо», — рассказал Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями африканских СМИ.

«От решимости не осталось и следа»

Складывается впечатление, что к подобным заявлениям президента Украины вынудила череда провалов на фронтах и ухудшение положения самых широких народных масс страны, а также очевидная бесперспективность дальнейшего продолжения боевых действий.

Надо отметить, что Владимир Зеленский в своих призывах к миру в данном случае выступил скорее с политологических позиций (весьма размытых и неконкретных), нежели чем с конкретными предложениями (как должно быть свойственно главе государства).

Ранее заявления президента Украины по вопросу мира носили куда как более категоричный характер. В этом плане достаточно вспомнить, как на саммите «Большой двадцатки» в ноябре 2022 года Владимир Зеленский представил 10 условий «формулы мира» для урегулирования конфликта. Однако нереалистичность подобного «пакета» была явно заметна даже и в те времена.

Сегодня от былой решимости и непримиримости украинского лидера, похоже, не осталось и следа, поскольку военно-политическая ситуация для Украины складывается далеко не самым лучшим образом.

Положение страны по многим вопросам с каждым днем откровенно ухудшается. В самых широких массах украинского населения растет усталость от военных действий.

Не допустить окончательного поражения

Надвигается зима. Объекты критической инфраструктуры страны (генерирующие мощности, теплоэлектроцентрали, трансформаторные подстанции и линии электропередачи) после предыдущих зимних ударов российской армии до конца так и не восстановлены. Повторение подобных ударов может вызвать полный коллапс всех систем жизнеобеспечения Украины. И население, которое пережило одну подобную зиму, второй может просто не выдержать.

Ухудшается и морально-психологическое состояние личного состава Вооруженных сил Украины. До большинства солдат начинает доходить, что успешного военного решения конфликта со стороны ВСУ быть не может.

Никто на Западе не даст такого количества вооружения, военной техники и финансовых средств, чтобы вывести ВСУ на новый технологический уровень и хотя бы уровнять украинскую армию по боевым и оперативным возможностям с ВС РФ.

Среди личного состава ВСУ неизбежно возникает вполне естественный вопрос – а тогда во имя чего все эти немалые жертвы и страдания, если военная победа над Россией недостижима в принципе? В подобных условиях нет ясного ответа и на следующий вопрос — сохранится ли воля ВСУ к дальнейшему продолжению сопротивления на фоне таких настроений?

Более того, вполне возможно, что в Киеве начинают задумываться над решением и такой проблемы, как не допустить окончательного поражения украинской армии. Так что продолжение военных действий и затягивание кампании для Украины в подобной обстановке не только проблематично, но и, по большому счету, бесперспективно.

Помимо всего прочего, следует учесть и еще один простой факт. Мужчин в возрасте 18-50 лет на Украине в настоящее время примерно 6,6-6,8 млн человек. Далеко не все из них могут быть призваны в ряды ВСУ (есть ограничения по здоровью, есть бронь на предприятиях ВПК и пр.). Аналогичный показатель в РФ – 32-34 млн человек. То есть соотношение в этом случае выглядит как примерно один к пяти. Вести вооруженную борьбу на истощение в подобных условиях для Украины абсолютно бесперспективно. Подобные действия могут привести страну к демографической катастрофе.

Так что в сложившейся ситуации призывы президента Украины к миру должны быть более конкретными по форме, содержанию и срокам. Для начала Киеву надо, наверное, обратиться с просьбой о перемирии (прекращении огня) и начале мирных переговоров. Это возможно сделать через посредников. На данный момент пока трудно сказать, кто может выступить в этой роли.

Но перемирие – это еще не мир. Необходимо не только оформить в правовом отношении окончание военных действий, но и урегулировать международные отношения в условиях новых реалий.

Затягивание Украиной кампании приведет не только к новым и неоправданным жертвам среди армии и населения страны, но и к ужесточению позиций Российской Федерации на возможных мирных переговорах. Таковы военно-политические реалии.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).