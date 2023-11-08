В Киеве гибель помощника Залужного назвали несчастным случаем. Он взорвал дома подаренную гранату

Несчастный случай стал основной версией гибели помощника главкома ВСУ Залужного — Геннадия Частякова. Также ГБР Украины расследует версию о «заказном убийстве при участии спецслужб России». По версии следствия, Частяков по неизвестной причине сорвал чеку с гранаты, которую ему на день рождения подарил коллега, предупредив, что снаряд боевой. В последнее время между Залужным и Зеленским установились напряженные отношения — Залужный считает, что конфликт с Россией зашел в тупик, Зеленский не согласен.

Версии гибели Частякова

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины расценивает несчастный случай основной версией гибели помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

«Сотрудники ГБР сейчас рассматривают несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами главной версией причины гибели помощника главнокомандующего ВС Украины», — говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Среди других версий рассматривают вероятность «заказного убийства при участии спецслужб России», «попытку убийства другого офицера аппарата Главкома ВСУ спецслужбами России» и версию об убийстве на почве личной неприязни.

Подарили гранаты

Поздно вечером 7 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о гибели своего помощника Частякова. По его словам, военный умер в свой день рождения, открыв подарок. В МВД Украины дополнили, что 39-летний помощник главнокомандующего украинскими войсками умер в своей квартире в селе Чайки Киевской области в результате неосторожного обращения с боеприпасом.

В квартире в этот момент находились жена военного и двое его детей: несовершеннолетние дочь и сын. 13-летнего мальчика госпитализировали с тяжелой травмой, 11-летнюю девочку — в состоянии средней степени тяжести. По словам вдовы, Частяков в свой день рождения принес подарочный пакет с бутылкой спиртного и подарочными рюмками в виде гранат, которые ему подарили коллеги. При открытии пакета сдетонировало взрывное устройство.

Глава МВД Украины Игорь Клименко назвал тогда смерть Частякова несчастным случаем. По его словам, Частяков получил в подарок ящик с гранатами «нового западного образца». Придя домой, он показал его родным. Сын помощника главкома ВСУ взял одну из гранат и начал крутить кольцо — отец забрал у него боеприпас, но по неизвестной причине выдернул чеку, из-за чего в доме прогремел взрыв.

На месте ЧП полиция обнаружила еще пять аналогичных неразорвавшихся гранат. Их отправили на экспертизу. Личность коллеги, подарившего гранаты, установили. Его допросили. По данным «Украинской правды», это старший помощник Частякова Александр Тимченко. По словам пресс-секретаря МВД страны Марьяны Ревы, Частякова предупреждали, что гранаты в подарке боевые, но тот, вероятно, воспринял это как шутку. Позднее к делу о гибели помощника Залужного добавили статью о похищении и присвоении оружия военнослужащими.

Конфликт Залужного с Зеленским

1 ноября Залужный в интервью Economist заявил, что ВСУ не могут добиться прорыва на фронте, поскольку конфликт зашел в тупик, и признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе. Украинский лидер Владимир Зеленский 4 ноября на совместной пресс-конференции в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен не согласился с позицией Залужного. Президент сказал, что ВС РФ контролируют воздушное пространство, из-за чего контрнаступление ВСУ проходит сложно. Но в целом ситуация на фронте, по его словам, «не патовая».

Днем 7 ноября в Telegram-канале «Политика страны» появилось сообщение, в котором депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко Владимир Арьев передал сообщение главы Минобороны Украины Рустема Умерова о предложении уволить Залужного. Затем это сообщение назвали фейком сам Арьев и Умеров.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев 8 ноября высказал мнение, согласно которому Залужный по популярности опережает Зеленского. По его словам, президент Украины с удовольствием отправил бы его в отставку, но не имеет достаточно ресурсов для этого. В тот же день глава офиса украинского президента Андрей Ермак отверг наличие трений между Зеленским и Залужным.

Накануне политолог Владимир Корнилов предположил, что украинские спецслужбы могут быть причастны к гибели помощника главнокомандующего ВСУ. Во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предостерег представителей органов власти и командование ВСУ от пораженческих настроений.