«ХАМАС получит нокдаун». Израильский премьер анонсировал новый этап войны

Военная операция Израиля в секторе Газа вступила в третью фазу, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. «ХАМАС получит нокдаун, ХАМАС будет побежден, будет другая Газа», — пообещал политик на заседании правительства страны. Армия обороны Израиля за сутки поразила 300 объектов движения ХАМАС, противоборствующие стороны все чаще вступают в боестолкновения на земле.

Военная операция Израиля в секторе Газа вступила в третью фазу. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Мы находимся в разгаре войны. Мы поставили перед собой четкую цель: уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС. Мы делаем это системно. Первоначальный этап блокирования завершен. Второй этап — постоянно продолжающиеся атаки с воздуха. Третий этап — расширение наземного проникновения в сектор Газа. Армия обороны Израиля делает это размеренными, очень мощными шагами, систематически продвигаясь шаг за шагом», — сказал Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля предостерег движение «Хезболла» от вмешательство в конфликт.

«Параллельно мы активно работаем над сдерживанием на северном фронте. Я вновь говорю «Хезболла»: вы совершите ошибку всей своей жизни, если решите в полной мере вмешаться в кампанию. Вы получите удар, который даже не можете себе представить», — пригрозил политик.

Нетаньяху сообщил о том, что Израиль ведет операции по освобождению заложников, удерживаемых участниками движения ХАМАС. По последним данным, в плену остается не менее 240 человек.

«Этот маневр [сухопутные действия израильской армии] даже открывает возможности для освобождения [заложников], и мы их не упустим. Эта кампания потребует времени, будут неожиданные препятствия, будут трудности, будут потери, будут и сюрпризы, но в конце я обещаю вам одно: ХАМАС получит нокдаун, ХАМАС будет побежден, будет другая Газа», — заверил премьер-министр.

По мнению Нетаньяху, народ Израиля сейчас един как никогда, а боевой дух бойцов высок.

300 объектов в Газе попали под удар

За сутки ЦАХАЛ поразила 300 объектов движения ХАМАС, следует из сообщения армейской пресс-службы. Нанесены удары по пусковым установкам ракет, входам в тоннели и оперативные пункты командования, уничтожена живая сила.

В ночь на 31 октября авиаударом был убит командир батальона ХАМАС «Бейт-Лахия» Насим Абу Аджин, он руководил нападением на кибуц Эрез. Абу Аджин также участвовал в разработке плана по использованию дронов и парапланов при нападении ХАМАС на Израиль, сообщили в ЦАХАЛ.

Истребители Израиля вновь ударили по террористической инфраструктуре «Хезболла» в Ливане.

Подразделения ЦАХАЛ и боевики ХАМАС вступали в боестолкновения.

«Солдаты уничтожали террористов и направляли летательные аппараты для нанесения ударов в режиме реального времени по военным объектам и террористической инфраструктуре», — также сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

ХАМАС ведет оборону

Об участии в боях своих сторонников сообщали и в ХАМАС.

«Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» нанесли удар двумя ракетами «Ясин 105» по двум сионистским танкам и бульдозеру на северо-западной окраине Газы», — говорится в одном из сообщений ХАМАС.

В другом сообщении ХАМАС рассказывал об огневом контакте на юго-востоке анклава.

«Израильская фашистская оккупация продолжает наносить удары по больницам по всей Газе, игнорируя все этические нормы и международные законы. Последняя из атак — нападение израильской оккупации на больницу турецко-палестинской дружбы, единственную больницу для онкологических больных в Газе. Оно подвергло опасности жизни медицинского персонала и пациентов, а также нанесло серьезный ущерб оборудованию больницы», — сообщает пресс-служба движения ХАМАС.