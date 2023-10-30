«Сам себя мобилизовал». На Украине придумали смарт-мобилизацию

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что в стране будет запущена «смарт-мобилизация» – призывники смогут сами выбирать подразделение и воинскую специальность для будущей службы. Новая система будет дополнять традиционный порядок комплектования вооруженных сил через военкоматы. Призывники смогут применять новый способ поступления на службу добровольно. Пилотный проект будет запущен «через месяц-два».

В Украине будет запущена «смарт-мобилизация», которая подразумевает самостоятельный выбор призывником подразделения и воинской специальности для будущей службы. Об этом в интервью изданию «РБК-Украина» заявил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов, или вообще служить в роте ударных дронов. Это может быть сапер, водитель — все должности будут. Человек сможет посмотреть, что это вообще за подразделение, рота, какие обязательства, какие у тебя риски, как ты будешь учиться», — сообщил Федоров.

Пилотный проект, обещает чиновник, заработает «через месяц-два».

Предполагается, что человек сможет самостоятельно, без получения повестки, оставить заявку на определенную специальность, пройти рекрутеров, тесты и обучение.

«И тогда он точно сможет попасть в роту дронов на ту должность, на которую сам себя мобилизовал», — пишет «Страна.ua».

Новая система покажет мотивированность призывников

При этом процедура будет проходить вне военкоматов (сейчас они называются на Украине территориальными органами комплектации и социальной поддержки).

Федоров ожидает, что после запуска проекта можно будет увидеть, сколько украинцев хотят мобилизоваться самостоятельно, как они будут проходить отбор, как они после этого будут служить и насколько будут мотивированы.

«Есть люди, которые, возможно, хотят быть штурмовиками или занимать другие должности. Но они хотят понимать: мной руководит профессиональный человек, когда я буду в окопе, надо мной будет дрон, рядом будет бронированная техника, мой руководитель будет заботиться о моей жизни и у него точная качественная ситуационная осведомленность, для него моя жизнь – это самое главное и он будет о ней заботиться, и у меня будет доверие к этому руководителю», — сказал Федоров.

На Украине продолжается всеобщая мобилизация

Президент Украины Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию 24 февраля 2022 года. В августе срок ее проведения (а также военного положения) в восьмой раз был продлен на 90 суток – до 15 ноября.

Мобилизация касается мужчин от 18 до 60 лет, которые по состоянию здоровья могут проходить военную службу. Им запрещен выезд из страны.

Скоро Верховная Рада будет рассматривать законопроект, разрешающий военнообязанным «платный» выезд из страны. Согласно документу, мужчина при выезде за границу должен будет открыть счет в госбанке с минимальным взносом 12 945 гривен (33 тыс. рублей) и пополнять его каждый месяц во время отъезда на 1 306 гривен (3,3 тыс. рублей). Предполагается, что банк сможет перечислять взносы на счет ВСУ. Кто возвращается из-за рубежа и не имеет оснований для отсрочки, должен будет заплатить 25 890 гривен (66 тыс. рублей) за каждый месяц пребывания за границей во время действия военного положения.

Представители украинских властей публично говорят об отсутствии намерений увеличивать объемы призыва.

«Мы делаем все, чтобы не увеличивать темпы мобилизации, но вы сами понимаете, все зависит от агрессора и фронта», — говорил в комментарии каналу «Мы - Украина» заместитель министра обороны страны Александр Павлюк.

Однако член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин считает, что мобилизация будет усилена.

«Сейчас дополнительная потребность в ресурсах понадобится и из-за потери личного состава, и из-за необходимости сформировать новые соединения, бригады», – сказал Рахманин изданию «Страна.ua».