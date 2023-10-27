Танки движутся к границе. Что известно о расширении операции Израиля в Газе

Взрывы от авиаударов армии Израиля на севере сектора Газа, 27 октября 2023 года

Израиль усилил удары по объектам в секторе Газа и анонсировал «расширение масштаба» наземных маневров на территории анклава. ХАМАС заявил, что Газа атакована «с суши, моря и воздуха», и сообщил о запуске ракет в сторону Тель-Авива. «Исламский джихад»* также сообщил об ударе по Израилю, в Сдероте ракеты попали в жилой дом и убежище. Белый дом отказался комментировать происходящее, а WP сообщила, что администрация Байдена убеждает Израиль отказаться от наземной операции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Армия обороны Израиля анонсировала «расширение масштаба» действий сухопутных войск в секторе Газа в ночь на 28 октября. По заявлению ЦАХАЛ, количество ударов по территории анклава уже увеличено, израильские Военно-воздушные силы атакуют «подземные объекты и террористическую инфраструктуру».

«Мы готовы защищаться на всех аренах. Мы действуем, чтобы защитить интересы безопасности Государства Израиль», – заявил представитель израильской армии Даниэль Хагари.

Палестинская радикальная организация ХАМАС заявила, что Газа была атакована «с суши, моря и воздуха», и обратилось к международному сообществу с требованием «принять немедленные меры, чтобы остановить преступления» против палестинского народа. Движение также призвало палестинцев на Западном Берегу Иордана, в Восточном Иерусалиме и на других территориях «мобилизоваться» в поддержку Газы.

Военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» сообщило о запуске ракет в сторону Тель-Авива в ответ на действия израильских сил. Боевая группировка движения «Исламский джихад» (организация запрещена в России) «Сарая аль-Кудс» также отчиталось о ракетном ударе по израильским городам Ашдод, Ашкелон и Сдерот. По данным Times of Israel, в Сдероте две ракеты попали в жилой дом и бомбоубежище.

Телеканал Sky News Arabia сообщил, что израильские танки движутся вдоль границы Газы в районе города Бейт-Ханун, на северной границе анклава слышны звуки вооруженных столкновений.

Палестинская телекоммуникационная компания Jawwal на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила, что в Газе из-за израильских бомбардировок отключены мобильная связь и интернет. Палестинское общество Красного Полумесяца заявило, что оно полностью потеряло связь с оперативным штабом в секторе Газа и всеми командами, которые там работают.

Корреспондент телеканала Al Jazeera, находящийся в секторе Газа, назвал удары ЦАХАЛ по территории анклава 27 октября «самыми сильными» за все время с момента обострения конфликта.

США пытаются отговорить Израиль

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома США Джон Кирби заявил, что Вашингтон ведет «активные переговоры» с Израилем о гуманитарной паузе в боевых действиях для освобождения заложников. Его слова приводит CNN.

«Если можно будет сделать паузу, чтобы позволить <…> освободить заложников, то мы абсолютно точно поддержим это, и мы считаем, что Израиль должен это поддержать», – сказал он.

Кирби подчеркнул, что США «продолжат оказывать давление» на своих партнеров в регионе, чтобы добиться освобождения заложников. При этом он отказался комментировать расширение масштабов израильской операции, отметив, что американская сторона «не будет брать за привычку вмешиваться со стороны». Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон продолжит оказывать Израилю военную помощь.

Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена призывает Израиль отказаться от наземной операции и сделать выбор в пользу точных целенаправленных ударов по объектам и инфраструктуре ХАМАС.

По данным издания, американские чиновники обеспокоены последствиями полномасштабной операции и сомневаются, что она поможет Израилю достичь своих целей.