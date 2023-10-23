Израиль поставил ХАМАС условие. Не выполнят — начнется операция в Газе

Израиль откажется от наземной операции, если ХАМАС «безоговорочно сдастся» и освободит заложников, заявил спикер израильской армии. NYT со ссылкой на источники сообщила, что операция уже неоднократно откладывалась из-за переговоров о судьбе пленных. По данным американских СМИ, к переносу операции призывает администрация Джо Байдена, а Al Jazeera утверждает, что Израиль согласился выполнить эту просьбу. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус в эфире австралийской радиостанции ABC Radio Melbourne заявил, что наземная операция в секторе Газа начнется, если палестинская радикальная группировка ХАМАС «безоговорочно не сдастся».

«Если бы ХАМАС вышла из своих укрытий, <...> вернула бы наших заложников — всех 212 из них — и сдалась бы безоговорочно, тогда война закончилась бы», – сказал он.

При этом спикер израильской армии добавил, что страны, обвиняющие ЦАХАЛ в военных преступлениях, «находятся не в том положении, чтобы читать Израилю лекции о чем бы то ни было». Он предположил, что эти государства «не являются демократиями». По мнению Конрикуса, люди, выходящие на протесты в поддержку Газы, «либо не информированы, либо полны ненависти в отношении Израиля».

Комментируя блокаду анклава, он подчеркнул, что сектор на 90% обеспечивал свои потребности в воде, на поставки из Израиля приходилось лишь 10%. Эти поставки были прекращены, так как вода «уходила к ХАМАС». При этом он обвинил радикальное движение в «краже» поставленного ООН топлива, которое позволило бы добывать воду в Газе в течение шести дней.

Конрикус также повторил, что ЦАХАЛ не наносит удары по гражданскому населению, оно «не является врагом», поэтому Израиль рекомендовал мирным жителям Газы эвакуироваться. Однако счел обеспечение эвакуации задачей ХАМАС.

По словам представителя израильской армии, ЦАХАЛ при возможности информирует гражданских в Газе об ударах, если поражение цели не является задачей, в отношении которой время имеет решающее значение.

США просят отложить операцию

Американская газета The New York Times со ссылкой на источники среди официальных лиц США сообщила, что администрация президента страны Джо Байдена посоветовала Израилю отложить наземную операцию в Газе, чтобы выиграть время для переговоров по освобождению заложников и обеспечить гражданское население гуманитарной помощью. Ранее об этом также сообщали Wall Street Journal и Bloomberg.

По данным NYT, совет был передан израильской стороне через главу Пентагона Ллойда Остина. Источники издания в оборонных структурах Израиля сообщили, что начало наземной операции уже неоднократно переносилось. При этом неназванный сотрудник посольства Израиля в США эту информацию отрицает, по его словам, американская сторона «не оказывает давления на Израиль».

Как пишет издание, официальные лица США опасаются слухов о том, что Вашингтон «тайно контролирует Израиль», так как это может втянуть Соединенные Штаты в прямой конфликт с Ираном или проиранскими группировками на Ближнем Востоке. В частности, американские власти обеспокоены возможностью нападения поддерживаемых Тегераном иракских ополченцев на дислоцированных в стране военных США.

Телеканал CNN также сообщил о призывах Соединенных Штатов к переносу наземной операции, при этом источник из числа израильских чиновников заявил, что «не осведомлен» о подобных требованиях.

Арабский канал Al Jazeera со ссылкой на радиостанцию израильской армии «Галей ЦАХАЛ» утверждает, что Израиль «согласился на просьбу Вашингтона отложить наземный ввод [вооруженных сил] в сектор Газа до прибытия дополнительных американских войск», однако официальных подтверждений и комментариев не поступало.

Ход боевых действий

Утром 23 октября израильская армия отчиталась об ударах по 320 военным объектам в секторе Газа за последние сутки. По заявлению ЦАХАЛ, были поражены подземные туннели, в которых находились бойцы ХАМАС, десятки оперативных командных центров, военные комплексы и наблюдательные пункты.

Также удары наносились по целям, представляющим угрозу для израильских, готовящихся к наземной операции, в их числе – пусковых установки минометных снарядов и противотанковых ракет. Израильским танком были ликвидированы «несколько террористических ячеек».

Кроме того, армия обороны сообщила об ударах по военной инфраструктуре шиитской организации «Хезболла» в Ливане и трем «террористическим ячейкам», планирующим пуски ракет по Израилю: одна из них находилась на территории Ливана, две – на ливано-израильской границе.

Палестниское агентство WAFA сообщило, что ЦАХАЛ атаковала мечеть и лагерь беженцев Джебалия на севере Газы.