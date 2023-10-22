НАТО готовится к конфликту с Россией в Арктике

Сотрудничество России и Китая увеличивает вероятность конфликта с НАТО в Артике, заявил адмирал Североатлантического альянса Бауэр. По его словам, в особенности военный блок переживает из-за судоходства КНР по российскому Северному морскому пути. Россия, как отметил адмирал, также развивает арктические авиабазы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Конфликт в Арктике

Председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр предупредил, что в Арктике может разгореться конфликт из-за дружеских отношений России и Китая.

Как рассказал адмирал в интервью агентству Bloomberg, военный блок обеспокоен из-за вероятности того, что китайские коммерческие и научные интересы могут стать предшественником китайского военного присутствия в Арктике. Также альянс переживает из-за судоходства КНР по российскому Северному морскому пути.

«Мы знаем, что на борту этих кораблей находятся военные ученые. Они не сказали, что не пойдут туда в военном отношении», — сказал Бауэр.

Кроме того, по его словам, китайцы организовали новый маршрут своих контейнеровозов в Балтийское море, которые проходят через Северный морской путь. Бауэр подчеркнул, что нельзя быть наивными и думать будто эти маршруты используются только коммерческими судами со стороны Китая.

Как отметил военный, партнерство Пекина и Москвы в сфере энергетики и транспорта привело к резкому росту поставок российской нефти в Китай через арктические воды. Укрепление российско-китайских отношений может пошатнуть глобальную стабильность, заявил он.

Россия в Арктике

Москва, как подчеркнул адмирал НАТО, вкладывает значительные деньги в арктические авиабазы и другую инфраструктуру региона.

В Москве никогда не скрывали усилия по развитию арктического региона. Президент России Владимир Путин 12 сентября на Восточном экономическом форуме назвал развитие Арктики стратегическим приоритетом России наряду с развитием Дальнего Востока.

Во второй половине июля российский лидер заявлял, что в городах Заполярья износилась коммунальная инфраструктура и жилой фонд. Тогда он связал благоустройство населенных пунктов в Арктической зоне с решением вопросов оборонного характера.

«На этих направлениях здесь у нас много интересов в сфере обороны и безопасности. Поэтому люди, которые живут в этих условиях, должны жить в человеческих условиях, и на это нужно обратить особое внимание», — говорил он.

Причины для конфликта

О возможном конфликте России и НАТО в Арктике говорят не первый год. Причины называют самые разные. В августе прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг делал заявление об активизации действий России и Китая в Арктике, в связи с чем он призвал усилить присутствие альянса в регионе.

В мае агентство Bloomberg назвало богатую природными ресурсами Арктику — следующим регионом противостояния России и стран Запада. Опрошенные изданием специалисты среди причин для конфронтации называли научные разработки, изменение климата, борьбу за ресурсы.

Глава МИД России Сергей Лавров в июне объявил о намерении России реагировать на попытки стран НАТО распространить свое влияние на Арктику.

Территориально в Арктическом регионе присутствуют восемь стран: Россия, США, Норвегия, Канада, Дания, Швеция, Финляндия и Исландия. На российской территории, которая составляет примерно 3 млн кв. км (18% от общей прощади России), проживают 2,4 млн человек.