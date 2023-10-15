«Никто просто так нам не отдаст». Украина берет системы ПВО во временное пользование

Украина возьмет системы ПВО в аренду для защиты в зимний период, заявил представитель командования ВС ВСУ Юрий Игнат. По его словам, некоторые страны уже предоставляли Киеву ПВО в аренду на осень. Условия договора аренды и размер компенсации в случае их уничтожения Игнат не указал. Эти системы необходимы Украине для защиты энергетических объектов и продвигаемого коридора для вывоза зерна. Ранее Киев получил испанские Hawk, немецкие IRIS-T и американские Patriot. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

ПВО на зиму

Киев планирует на зимний период арендовать у стран-союзниц часть необходимых ВСУ средств противовоздушной обороны (ПВО), сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона.

Однако, как подчеркнул Игнат, партнеры доставляют эти системы «дозировано».

«Почему так долго поставляют ПВО, почему дозировано? Потому что нет их столько в мире, чтобы нам отдать», — процитировало Игната в украинском Telegram-канале Klymenko Time.

При этом представитель Воздушных сил не назвал государства, с которыми Украина достигла или достигнет соответствующих договоренностей.

«Понятно, что каждая страна, прежде всего заботится о собственной защите. Никто свое ПВО просто так нам не отдаст», — сказал он.

Уже арендовали

Как написало интернет-издание «РБК-Украина», по словам Игната, у ВСУ уже есть практика аренды ПВО — союзники передавали такие системы для усиления защиты осенью, после начала отопительного сезона.

«Такая практика у нас уже есть. Некоторые страны дали (системы ПВО) в использование», — сказал представитель командования ВСУ.

Раскрывать страны, которые уже помогли Украине, Игнат не стал. Он назвал эту информацию «чувствительной». По его словам, такие страны-партнеры не хотели бы раскрывать публично соответствующую информацию.

Как добавил спикер украинских Воздушных сил, этой зимой системы ПВО сосредоточатся на защите объектов энергетики, стратегической и критической инфраструктуры. ВСУ требуются как можно больше именно средств ПВО, по его словам, потому что они играют в настоящее время значимую роль. Какую именно, он не раскрыл.

Необходимость ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский 13 октября заявил по итогам встречи с и.о. премьер-министра Нидерландов Марком Рютте в Одессе, что Киев попросил некоторые государства передать его стране системы ПВО хотя бы на зимний период.

«У нас такая мультисистема — к некоторым государствам мы обращаемся, чтобы нам предоставили даже на зиму, на зимний период некоторые системы — потому что у них их мало, поэтому говорим даже о таких комбинированных вещах», — сказал глава украинского государства.

По его словам, нужные Украине ПВО есть, в том числе у США, у азиатских партнеров. На этой неделе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что попросил в разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном, в том числе системы ПВО.

Тогда же Зеленский объяснил необходимость наращивания количества средств ПВО. По его словам, с их помощью ВСУ собираются защищать энергетические объекты и продвигаемый коридор для вывоза зерна.

Предстоящая зима

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк во второй половине июля заявил, что зима 2023-2024 года для энергетической системы Украины и населения страны окажется гораздо сложнее предыдущего сезона.

«Стартовые позиции будут гораздо хуже, чем в прошлом году. Ведь тогда была сбалансированная полноценная система, работавшая уже десятки лет», — сказал Подоляк и призвал украинцев запасаться обогревателями.

11 октября глава минобороны США Ллойд Остин сообщил о планах Германии снабдить Украину двумя системами ПВО IRIS-T. В сентябре он назвал противовоздушную оборону «самой насущной потребностью Украины». По его словам, поставки ПВО Украине являются приоритетом военной помощи от союзников Киева.

Из открытых источников известно, что Украина получала 19 апреля от Германии систему противовоздушной обороны IRIS-T, от США 3 мая системы Patriot, 12 октября Испания передала Киеву зенитно-ракетный комплекс Hawk.

Игнат в мае объяснял причину, по которой власти Украины регулярно требуют от Запада предоставить Киеву современные системы ПВО. По его словам, дело в том, что главным элементом украинской системы ПВО остается советская техника.