С воздуха, моря и земли. Армия обороны Израиля готова развивать операцию против ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова приступать к выполнению следующего этапа операции в секторе Газа, который может включать «скоординированные удары с воздуха, моря и земли». Для этого мобилизованные подразделения уже получили необходимое оружие и снаряжение, для их дальнейшего снабжения созданы логистические центры. Более того, сегодня вечером по объектам ХАМАС был нанесен «широкомасштабный удар», вероятно, являющийся артподготовкой. В ответ ХАМАС выпустил сообщение с призывом ко всем палестинцам сектора Газа «подняться на защиту деревень, городов и домов».

ЦАХАЛ готовится расширить военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении пресс-службы армии в официальном Telegram-канале.

«Сейчас силы ЦАХАЛ, опираясь на обширные логистические усилия и завершая мобилизацию сотен тысяч резервистов, готовятся к реализации широкого спектра наступательных оперативных планов, которые включают комплексные и скоординированные удары с воздуха, моря и земли», — говорится в сообщении.

В последние дни подразделения ЦАХАЛ были снабжены оружием и снаряжением, необходимым для проведения операции. Кроме того, были созданы передовые логистические центры – «чтобы боевые подразделения могли быстро получать необходимое им оборудование».

«Военнослужащие Армии обороны Израиля развернуты по всей стране и повышают оперативную готовность к следующим этапам войны, уделяя особое внимание крупным наземным операциям», — сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

«Грядет следующая фаза»

В последние дни военнослужащие ЦАХАЛ вели бои с боевиками ХАМАС в районах, прилегающих к сектору Газа.

«Действуя с большим мужеством и решимостью, солдаты восстановили контроль над израильскими общинами и военными постами, эвакуировали раненых и захватили оружие, которое использовали террористы», — сообщили в ЦАХАЛ.

Ранее сегодня Армия обороны Израиля сообщила о нанесении «широкомасштабного удара по террористическим объектам», принадлежащим ХАМАС в секторе Газа.

Сегодня же премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил базу ЦАХАЛ на юге Израиля и заявил о приближении следующего этапа военной операции.

«Грядет следующая фаза», — заявил Нетаньяху.

ХАМАС хочет поднять всех палестинцев

В ХАМАС призвали создавать «комитеты народной защиты».

«Долг времени состоит в том, чтобы палестинские массы поднялись на защиту деревень, городов и домов, положили конец оргиям, провокациям и кровопролитию, учиняемыми оккупантами, и активно участвовали в битве за «Потоп Аль-Аксы» (название «операции», начатой 7 октября ХАМАС – «Газета.Ru»), каждый на своем месте доступными средствами», — говорится в сообщении движения ХАМАС в Telegram.

Накануне армия Израиля призвала жителей покинуть Газу и перебраться на юг сектора в течение 24 часов. Сегодня было открыто два маршрута для эвакуации жителей с 10:00 до 16:00 по местному времени (совпадает с мск). Военные обвинили ХАМАС в том, что группировка использует мирных граждан в качестве живого щита. ХАМАС в ответ предложил жителям не следовать указаниям Израиля, а вместо этого «победить эту оккупацию или умереть в своих домах». По данным ООН, за сутки свои дома в Газе покинули десятки тысяч человек.

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября. Радикалы убили сотни человек и взяли в заложники свыше 120 мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ стала наносить удары по объектам ХАМАС в Газе. В результате палестино-израильского конфликта, по последним данным, погибли не менее 1300 жителей Израиля и более двух тысяч жителей сектора Газа.