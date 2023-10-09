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Политика

Ракета упала около аэропорта Бен-Гурион. Война в Израиле

Война в Израиле — онлайн

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Ракеты, выпущенные из сектора Газа, в сторону Израиля, 9 октября 2023 года

Ракеты, выпущенные из сектора Газа, в сторону Израиля, 9 октября 2023 года

Saleh Salem/Reuters
Выпущенная ХАМАС ракета упала возле аэропорта Бен-Гурион в Израиле, сирены звучат в Тель-Авиве, Иерусалиме и других регионах. Армия обороны Израиля ЦАХАЛ восстановила контроль над всеми населенными пунктами и задержала 29 боевиков на западном берегу Иордана. Глава израильского минобороны объявил о начале полной блокады сектора Газа. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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13.37

Более 50 человек погибли в результате удара Израиля по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа, сообщает Al Jazeera.

13.26

13.20

❗️ Египет добивается временного прекращения огня для обмена пленными женщинами и детьми между Израилем и сектором Газа, сообщает Sky News Arabia.

13.16

Представитель ХАМАС Абу Обейда сообщил о гибели четырех израильских пленных в результате удара сил ЦАХАЛ по сектору Газа.

«Оккупационная бомбардировка сектора Газа привела к убийству четырех вражеских пленных и мученической смерти их похитителей, моджахедов Кассама», — заявил он.

13.10

⚡️ЦАХАЛ объявил о начале масштабной атаки на центры ХАМАС в секторе Газа.

13.00

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков – о ситуации в Израиле:

– обострение палестино-израильского конфликта представляет «очень большую опасность для региона»

– информации о пострадавших россиянах нет, посольство выясняет детали

– в графике Путина пока нет контактов с высшим руководством Израиля и Палестины, их можно согласовать оперативно

– рано говорить, повлияет ли ситуация на отношения Москвы и ХАМАС

– конфликт развивается по пути эскалации, велик риск вовлечения третьих сил

– гуманитарная ситуация в Газе вызывает серьезные опасения РФ

– обострение в Израиле не скажется на проведении военной операции на Украине

— уехавшие в Израиль релоканты могут вернуться в Россию, «родина гражданам угрожать не может»

12.45

Израильские города Ашдод и Ашкелон подверглись ракетным ударам, есть пострадавшие, сообщило Times of Israel.

12.40

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о полной блокаде сектора Газа.

«Я приказал полностью осадить сектор Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива», — заявил он.

12.35

Армия обороны Израиля сообщила о задержании 29 боевиков ХАМАС на западном берегу реки Иордан.

12:33

ЦАХАЛ заявил о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами страны.

«Мы контролируем населенные пункты. Мы проводим сканирование, в этом районе все еще могут быть террористы, мы продолжаем его зачищать», – сказал официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

12:25

Сообщается о новой ракетной атаке на Израиль. В Тель-Авиве и Иерусалиме звучит тревога.

12:20

Возле аэропорта Бен-Гурион, предположительно, упала ракета.

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