Ракета упала около аэропорта Бен-Гурион. Война в Израиле

13.00

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков – о ситуации в Израиле:

– обострение палестино-израильского конфликта представляет «очень большую опасность для региона»

– информации о пострадавших россиянах нет, посольство выясняет детали

– в графике Путина пока нет контактов с высшим руководством Израиля и Палестины, их можно согласовать оперативно

– рано говорить, повлияет ли ситуация на отношения Москвы и ХАМАС

– конфликт развивается по пути эскалации, велик риск вовлечения третьих сил

– гуманитарная ситуация в Газе вызывает серьезные опасения РФ

– обострение в Израиле не скажется на проведении военной операции на Украине

— уехавшие в Израиль релоканты могут вернуться в Россию, «родина гражданам угрожать не может»