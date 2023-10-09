Ракета упала около аэропорта Бен-Гурион. Война в Израиле

Более 50 человек погибли в результате удара Израиля по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа, сообщает Al Jazeera.
❗️ Египет добивается временного прекращения огня для обмена пленными женщинами и детьми между Израилем и сектором Газа, сообщает Sky News Arabia.
Представитель ХАМАС Абу Обейда сообщил о гибели четырех израильских пленных в результате удара сил ЦАХАЛ по сектору Газа.
«Оккупационная бомбардировка сектора Газа привела к убийству четырех вражеских пленных и мученической смерти их похитителей, моджахедов Кассама», — заявил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков – о ситуации в Израиле:
– обострение палестино-израильского конфликта представляет «очень большую опасность для региона»
– информации о пострадавших россиянах нет, посольство выясняет детали
– в графике Путина пока нет контактов с высшим руководством Израиля и Палестины, их можно согласовать оперативно
– рано говорить, повлияет ли ситуация на отношения Москвы и ХАМАС
– конфликт развивается по пути эскалации, велик риск вовлечения третьих сил
– гуманитарная ситуация в Газе вызывает серьезные опасения РФ
– обострение в Израиле не скажется на проведении военной операции на Украине
— уехавшие в Израиль релоканты могут вернуться в Россию, «родина гражданам угрожать не может»
Израильские города Ашдод и Ашкелон подверглись ракетным ударам, есть пострадавшие, сообщило Times of Israel.
Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о полной блокаде сектора Газа.
«Я приказал полностью осадить сектор Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива», — заявил он.
ЦАХАЛ заявил о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами страны.
«Мы контролируем населенные пункты. Мы проводим сканирование, в этом районе все еще могут быть террористы, мы продолжаем его зачищать», – сказал официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.