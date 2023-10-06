«План команды Пригожина». Президент Молдавии рассказала о попытке переворота в республике

Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что ЧВК «Вагнер» стояла за попыткой госпереворота в стране в 2023 году, пишет Financial Times. Санду утверждает, что Москва продолжает пытаться дестабилизировать ситуацию в Молдавии, «подкупая избирателей в преддверии выборов». По ее словам, молдавские спецслужбы обнаружили уже €20 млн, якобы связанных с Россией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Команда главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стояла за попыткой госпереворота в Молдавии в 2023 году. Об этом заявила глава республики Майя Санду в интервью Financial Times.

«Информация, которой мы располагаем, заключается в том, что это был план, подготовленный командой [Пригожина]. <…> Ситуация действительно драматична, и мы должны защитить себя», — заявила она.

По словам Санду, «команда Пригожина» пыталась сместить ее с поста главы государства и дестабилизировать ситуацию в стране. Она также утверждает, что Москва при этом не оставляет попыток сделать то же самое.

«Россия собирается усилить свое давление на Молдавию. Они попробовали энергию, но потерпели неудачу. Они пытались свергнуть правительство, и им это не удалось. И теперь они пытаются массированно вмешаться в наши выборы, используя большие деньги», — утверждает Санду.

По ее словам, молдавская разведка обнаружила по меньшей мере €20 млн российских финансов, поступивших в страну в политических целях, и «истинная цифра, вероятно, выше».

«Инструменты, которые они используют для привлечения денег в страну, очень разнообразны. Некоторое время мы видели, что они просто отправляли молдаван в Москву самолетом через Армению. И каждый из этих людей привез [обратно] по €10 тыс. <…> Недавно мы видели, что они приносили карточки, банковские карточки, выпущенные в Дубае... Они просто раздают тысячи карточек... банковские карточки людям, которых они хотели подкупить»,

– утверждает она.

Также Санду призвала европейских лидеров, собравшихся на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в испанской Гранаде, усилить бдительность в отношении «незаконного финансирования из России», которое перемещалось через их страны в Молдавию: «Это не просто прямая операция, в которой участвуют Россия и Молдова. Иногда это проходит через другие [европейские] страны».

Протесты в Молдавии

С сентября 2022 года в Молдавии проходят протесты на фоне энергетического кризиса в стране. Организатором выступает партия «Шор» беглого бизнесмена Илана Шора.

В феврале глава Украины Владимир Зеленский утверждал, что украинская разведка перехватила «детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдавии». Санду позднее сообщила, что эту информацию подтвердила Служба информации и безопасности Молдавии. По ее словам, в подрывных действиях могут быть задействованы граждане России, Белоруссии, Сербии и Черногории.

В ответ на это представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения Санду «необоснованными и бездоказательными». «Они выстроены в духе классических приемов, которыми нередко пользуются США, другие страны Запада и Украина. Сначала обвинить со ссылкой на якобы закрытую разведывательную информацию, которую невозможно проверить, а затем использовать ее для оправдания собственных незаконных действий», — отмечала дипломат.

Ситуация с протестами накалилась в марте 2023 года, когда митингующие выдвинули ультиматум властям оплатить счета за отопление и электричество. Сообщалось о стычках в полицией. Также протестующие заблокировали дороги местного и регионального значения.

В апреле в результате утечки секретных документов минобороны США в сеть попала информация, что «Вагнер» участвовал в планировании беспорядков в Молдавии.

Последний раз Санду заявляла о «российском следе» в беспорядках в Молдавии в мае 2023 года. По ее словам, Москва весной пыталась сменить проевропейское правительство в Молдавии на пророссийское, однако эти попытки провалились.