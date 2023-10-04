«Цифры несопоставимы»: Пушилин сравнил число российских и украинских пленных

Около 500 российских военных находятся в плену на Украине, заявил глава ДНР Пушилин. По его словам, в России украинских военнопленных «тысячи», они размещены в пенитенциарных учреждениях по всей стране. Он обвинил Киев в отказе предоставлять сведения о пленных и вновь заявил о подготовке ВСУ к новой волне контрнаступления. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что в плену Вооруженных сил Украины находятся 500 российских военных. Об этом он заявил в эфире программы «Соловьев Live».

«Российских военнослужащих находится [в плену] на Украине в районе 500 человек. Эта цифра примерная, потому что очень трудно найти подтверждение», – сказал глава региона.

Он заявил, что обмен информацией о пленных затруднен, так как украинская сторона не предоставляет сведений. При этом, по словам Пушилина, счет украинских военнослужащих в российском плену «идет на тысячи», они содержатся в пенитенциарных учреждениях по всей России.

«Цифры несопоставимы», – подчеркнул он.

В последний раз об обмене пленными сообщалось 6 июля, тогда в РФ вернулись 45 военнослужащих, столько же, по заявлению главы офиса президента Украины Андрея Ермака, были возвращены Киеву. 16 сентября Международный комитет Красного креста заявил о желании выступить посредником в дальнейшем обмене при согласии сторон.

4 октября Следственный комитет России сообщил о начале расследования после публикации в сети видео с жестокими пытками, предположительно, российского военнослужащего в украинском плену. В сентябре ведомство также инициировало проверку сведений о бесчеловечном обращении ВСУ с российскими пленными.

В марте текущего года комиссия ООН признала военным преступлением обращение украинскими военнослужащими с российскими военнопленными. При этом Россию комиссия обвинила в совершении «целого ряда нарушений международного права в области прав человека и международного гуманитарного права в различных регионах Украины», Москва подобные обвинения отвергает.

Новая волна наступления

Вооруженные силы Украины готовятся к активным наступательным действиям на Южнодонецком направлении, также заявил Пушилин. По его словам, в настоящее время ВСУ проводят отвлекающие маневры на этом участке фронта.

«В обозримом периоде <…> порядка 5-7 дней прогнозируем действия противника», – рассказал он.

Глава ДНР заверил, что командование Вооруженных сил России проводит необходимую подготовку. Кроме того, он заявил, что российские военные улучшили позиции и «расширили серую зону» на Авдеевском и Краснолиманском направлениях.

По оценке Пушилина, ВСУ «берегут натовскую технику» и используют в основном советскую в небольшом количестве. Он выразил сомнения в том, что техника у украинских военных заканчивается, но предположил, что такой подход может быть подготовкой к осеннему контрнаступлению.

30 сентября российские агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на неназванный источник, «близкий к компетентным органам», сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал с Великобританией и Соединенными Штатами план нового контрнаступления в начале октября.

По заявлению источника, ВСУ могут планировать наступательные действия на Херсонском и Запорожском направлениях, а также захват Запорожской атомной электростанции, в провокациях на которой Россия и Украина регулярно обвиняют друг друга.

2 октября Пушилин заявлял о скоплении украинских сил на Ореховском и Угледарском направлениях в ДНР. По его словам, туда перебрасываются резервы ВСУ. Он не исключил, что это может быть связано с подготовкой новых наступательных действий.

В свою очередь член Совета Федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщал о сосредоточении подразделений украинской морской пехоты вблизи Энергодара и на островах Каховского водохранилища.

В Киеве, Вашингтоне и Лондоне сообщения о потенциальном осеннем наступлении на данный момент не комментировали.