Медведев назвал главную цель российской оборонной промышленности

Дмитрий Медведев понаблюдал за испытательным пуском новой ракеты и назвал главной целью России противодействие средствам ПВО и РЭБ, стоящим на вооружении Североатлантического альянса. Генсек НАТО Столтенберг заявил, что поставки вооружений Киеву являются «путем к миру», а на Украине признали, что у России «больше оружия» и им не хватает западной помощи. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, где поприсутствовал на испытательном пуске новой модернизированной высокоточной ударной ракеты и провел совещание.

Политик заверил, что испытания ракеты будут продолжены, она рассчитана на применение в зоне проведения российской военной операции. По словам Медведева, ракета обладает усиленной боевой частью, также у нее значительно улучшены характеристики, влияющие на дальность и точность полета. Название ракеты, испытанной на полигоне, и другие подробности он не привел.

При этом зампред Совбеза подчеркнул, что Украина сейчас «буквально напичкана самыми новыми видами вооружений».

«Главное, чего мы должны добиться, – это устойчивости к современным средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, которые стоят на вооружении НАТО», – сказал Медведев.

Он добавил, что Россия активно модернизирует свою технику, ищет возможности противостоять «даже новейшим образцам» вооружений западных стран, и будет делать это «вплоть до окончательной победы».

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что поставляемое Украине оружие «неэффективно против российской техники и постепенно утрачивается украинцами на поле боя».

«Оружие – это путь к миру»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на заседании Международного форума оборонной промышленности в Киеве, заявил, что Украине для ведения боевых действий необходимы «возможности высокого качества, в больших количествах и быстро».

По его мнению, чем сильнее украинские Вооруженные силы будут на поле боя, тем сильнее станет позиция Киева за столом переговоров.

«Так что, хотя это может показаться парадоксом, оружие для Украины – это путь к миру», – сказал генсек.

Он также отметил, что Киев «внедряет инновации с молниеносной скоростью» – от дронов до техники для разминирования.

При этом в релизе на сайте Североатлантического альянса отмечается, что для поддержки Украины многие страны НАТО «значительно истощили свои запасы».

Американская газета The New York Times сообщила, что страны альянса и Евросоюза хотят нарастить производство вооружений на Украине. По данным издания, именно с этой целью Киев посетили генсек НАТО и министры обороны Великобритании и Франции Грант Шаппс и Себастьян Лекорню.

Как утверждает NYT, западные чиновники осознают трудности с выполнением своих обязательств перед Киевом по поставкам оружия из-за истощения арсеналов, поэтому пытаются способствовать расширению собственной военной промышленности Украины.

В свою очередь представитель США при НАТО Джулианна Смит заявляла, что альянс намерен увеличить производство боеприпасов для Украины и других членов организации.

Что говорят на Украине

Бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Киеву не хватает того оружия, которое поставляет Запад. По ее словам, ВСУ продвигаются медленно, часто «бои завершаются без изменения положений». Она также добавила, что у Российской армии «значительно больше оружия».

«Теперь, чтобы глобально сдвинуть ход войны и завершить ее, нужен прорыв технологий. Фактически с обеих сторон уже начинается эта гонка», – написала Маляр в Telegram-канале.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов предположил, что США могут передать Киеву оружие по ленд-лизу. По его словам, украинские власти могут воспользоваться такой опцией «до сентября следующего года».

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что все процессы «от санкций до предоставления оружия» замедляются. Он также связывал трудности с контрнаступлением с тем, что у России есть преимущество в воздухе, а западные партнеры до сих пор не передали Киеву истребители.