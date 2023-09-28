«Будущее — в НАТО»: Столтенберг рассказал Зеленскому о справедливом мире для Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг переговорил с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Он заявил, что капитуляция Украины не приведет к миру в стране, а положит начало российской оккупации. Столтенберг сказал, что будущее государства в НАТО и что альянс собирается поддерживать Украину столько, сколько это потребуется. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом, где он провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время их совместной пресс-конференции, трансляция которой велась в эфире украинского национального информационного марафона, генсек заявил, что мир «любой ценой» на Украине неприемлем.

«Капитуляция Украины не будет означать мира. Она приведет к жестокой российской оккупации. Мир любой ценой не будет миром совершенно. Украине нужен справедливый и устойчивый мир», — заявил Столтенберг.

По его словам, Россия прямо сейчас может закончить военный конфликт, сложив оружие. При этом у Украины такой возможности нет. Столтенберг добавил, что альянс горячо приветствует план Зеленского из десяти пунктов по достижению мира.

«... будущее Украины в НАТО. И пока мы вместе работаем над подготовкой вас к этому будущему, НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — отметил Столтенберг.

Вслед за генсеком НАТО в Киев прибыл министр обороны Франции Себастьян Лекорню, пишет Le Figaro. Вместе с ним приехали представители 18 компаний оборонного сектора, малого и среднего бизнеса, стартапов. Состав делегации не раскрывается, однако предприятия специализируются на производстве бронетехники, дронов, артиллерии и на вопросах кибербезопасности и разминировании. Некоторые компании уже заключили контракты с украинскими партнерами, другие будут только договариваться о сотрудничестве.

Также в Киев прибыл министр обороны Великобритании Грант Шэппс, сообщают украинские СМИ. По предварительным данным, Шэппс обсудил с Зеленским усиление украинской противовоздушной обороны (ПВО).

Украина сотрудничает с НАТО

Во время пресс-конференции Зеленский заявил, что это «вопрос времени, когда Украина де-юре станет членом» НАТО.

«Мы делаем все, чтобы приблизить это время», — добавил украинский президент.

Зеленский также сказал, что Столтенберг согласился помочь нарастить Украине число систем ПВО, так как украинский лидер опасается ударов по объектам энергосистемы.

Генсек НАТО во время пресс-конференции отметил, что альянс заключил с Киевом рамочные контракты по поставкам снарядов калибра 155 мм, противотанковых ракет и танковых боеприпасов.

«У НАТО сейчас есть рамочные контракты на 2,4 млрд евро по ключевым боеприпасам», — добавил Столтенберг.

Генсек также отметил, что более 50 стран уже оказали Украине военную помощь. Он сказал, что на саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года были приняты «исторические решения». Украине разрешили выполнить один шаг для вступления в НАТО вместо двух — устранили требование о плане действий по членству. Кроме этого, во время саммита была согласована программа, которая обеспечит совместимость ВСУ с силами НАТО. Также был создан совет НАТО-Украина для укрепления политических связей Киева с альянсом.

«Эти три решения означают, что Украина теперь ближе к НАТО, чем когда-либо прежде», — подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что альянс «ведет мониторинг ситуации» из-за падения обломков беспилотников в Румынии. Он утверждает, что у НАТО «нет никакого подтверждения, что это результат какой-либо намеренной атаки» РФ против территории союзника, но российские удары неподалеку от румынских границ «безответственные и дестабилизирующие».

«... мы значительно усилили свое присутствие на восточном направлении, включая Румынию, большим числом сил, воздушных патрулей», — отметил он.

По его словам, НАТО пошел на такой шаг, так как никто не должен сомневаться, что альянс способен защитить своих союзников.

«Формула мира» Зеленского

Во время саммита G20 Зеленский рассказал о десяти шагах, которые помогут урегулировать конфликт на Украине:

— Радиационная и ядерная сохранность;

— Продовольственная безопасность;

— Энергетическая сохранность;

— Освобождение всех пленных и депортированных;

— Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;

— Выведение русских войск и прекращение боевых действий;

— Возвращение справедливости;

— Противодействие экоциду;

— Недопущение эскалации;

— Фиксация окончания боевых действий.



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции ООН заявил, что «формула мира», продвигаемая Киевом нереализуема. По его словам, Россия готова провести переговоры с Украиной, но некоторые условия неприемлемы.

«Никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать, потому что мы раз это рассмотрели, вы нас обманули», — добавил Лавров, очевидно имяя ввиду срыв Киевом договоренностей в Стамбуле в 2022 годы