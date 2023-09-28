«Наступление проходит пешком». Как изменилась роль бронетехники в конфликте на Украине

С приходом октября у ВСУ остается мало времени для достижения каких-либо существенных результатов в наступлении, поскольку западная тяжелая техника «будет тонуть», пишет NYT. Тем не менее глава ГУР МО Буданов заявил, что наступление войск и так проходит большей частью пешком. В свою очередь WSJ отмечает, что массированные атаки бронетехники более невозможны — на фронте повсюду беспилотники. С какими проблемами столкнулось наступление ВСУ — в материале «Газеты.Ru».

Часики тикают, а танки не едут

Снижение темпов наступления невыгодно для Киева, поскольку сильные дожди в октябре не позволят ВСУ использовать западные танки. Об этом пишет The New York Times.

«Часы тикают. <…> В следующем месяце ожидаются сильные дожди, а раскисшая местность может помешать использованию тяжелой техники, такой как недавно прибывшие американские Abrams и британские Challenger», — пишет NYT.

Специалист в области военных исследований Марина Мирон, отметила: «Когда есть грязь и у вас есть 75-тонный Challenger, он просто утонет».

В свою очередь глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью газете The Wall Street Journal, что ВСУ вынуждены наступать пешком.

«К сожалению, большая часть нашего наступления сейчас проходит пешком. <...> Вы могли видеть зеркальную картину прошлой осенью, когда русские проводили свое наступление, прежде всего в Бахмуте. Точно так же использование тяжелой брони было минимальным, все вели войну пешком. Я не думаю, что теперь что-то изменится», — сказал он.

В начале сентября Буданов уже говорил, что контрнаступление идет медленнее, чем хотелось бы, но заверил, что оно продолжится и в холода.

Кроме того, The Wall Street Journal поговорила с военнослужащими на земле, в том числе, близ Бахмута. Украинские военные заявили, что массированные атаки бронетехники, в том числе с участием танковых колонн более невозможны.

«Сегодня колонну танков или наступающих войск можно обнаружить за три-пять минут и поразить еще за три минуты. Живучесть [техники] в движении составляет не более 10 минут»,

— сказал замглавы ГУР Вадим Скибицкий.

По словам военнослужащих, такая ситуация возникла в связи с насыщением фронта как беспилотными системами разного типа — от кустарных FPV-дронов и гражданских беспилотников двойного назначения, так и серийных беспилотников самолетного типа.

Результаты наступления

Украинские военные добились минимальных успехов на поле боя из-за российских оборонительных сооружений, сообщает The New York Times.

«Кто набирает обороты на Украине? В этом году — никто. Обе стороны предприняли масштабные наступательные действия, но линия фронта практически не сдвинулась. После 18 месяцев войны прорыв выглядит более трудным, чем когда-либо. <…> Украина добилась минимальных успехов в своем контрнаступлении. Плотные российские минные поля и укрепления делали каждую атаку чрезвычайно дорогостоящей,

— говорится в публикации.

Отмечается, что с 1 января 2023 года, спустя 9 месяцев боев, «из рук в руки перешло менее 500 квадратных миль территории». Авторы материала указывают, что планы противоборствующих сторон пошли не по плану и реализовать их не удалось – «линия фронта остается в основном неизменной».

NYT приводит данные Института изучения войны, согласно которым в августе из рук в руки перешло меньше территорий, чем в любой другой месяц конфликта. «В то время как Украина добилась небольших успехов на юге, Россия [добилась аналогичных] в основном на северо-востоке». Так, по данным Института, ВС РФ контролируют дополнительные 100 квадратных миль (258 кв. км) в зоне СВО по сравнению с 1 января 2023 года – «для ощущения масштаба: это меньше, чем район Куинс в Нью-Йорке или треть площади Киева».

Почему линия фронта не двигается

Объясняя сложившуюся ситуацию, Марина Мирон, специалист в области военных исследований, предположила, что российские военные «не стремятся к быстрым завоеваниям и чувствуют себя комфортно, удерживая территорию, которую они уже контролируют».

По ее словам, длительная оборона входит в интересы российского командования, поскольку это позволит выбить как можно больше личного состава ВСУ и уничтожить максимум западной техники.

Сейчас Киев не контролирует около 18% территорий, которые считает своими. Это чуть больше Швейцарии.

По мнению Мирон, замедление темпов наступления опасно снижением поддержки Запада – как политической, так и военной. «Россия пытается переждать, пока Запад повернется к Украине спиной», — считает эксперт.