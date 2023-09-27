СМИ сообщили о «деле Залужного». На Украине опровергают его существование

Советник руководителя офиса украинского президента Сергей Лещенко опроверг существование уголовного дела в отношении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Ранее появилась информация, что военачальника могут обвинить в «оставлении юга Украины». Расследование дела в отношении высшего командования ВСУ длится уже полтора года. Подробнее об этом в материале «Газеты.Ru».

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Сергей Лещенко в своем Telegram-канале опроверг причастность главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного к уголовному делу.

«Валерий Залужный ни в одном деле не проходит ни в одном из этих статусов ни свидетеля, ни тем более подозреваемого или обвиняемого. Это тотальный вымысел. Залужный не допрашивался в качестве свидетеля», — написал Лещенко.

По его словам, распространяемая в социальных сетях информация об «уголовном деле против Залужного» является ложной. Лещенко утверждает, что на Украине давно нет «уголовных дел», так как это формулировка из старого Уголовно-процессуального кодекса. По словам чиновника, в стране есть разбирательства, в которых люди фигурируют в качестве свидетелей, подозреваемых или обвиняемых.

Дело о «потере Юга»

21 сентября украинская служба Би-би-си сообщила, что на Украине проводится расследование причин быстрого перехода южных регионов страны под контроль России в апреле 2022 года. По данным издания, сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей. Ими стали командующий сил обороны Сергей Наев, бывшие начальники Генштаба страны Виктор Муженко и Руслан Хомчак и другие высокопоставленные военные.

Журналисты утверждают, что Залужный тоже разговаривал со следователями, но официально на допрос его не вызывали. Обвинения по делу так и не были никому предъявлены, хотя следствие идет уже полтора года.

По данным Би-би-си, высокопоставленные украинские военные считают, что причиной поражения стали малочисленные силы ВСУ и невзорванные мосты.

В марте 2023 года украинское Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело о государственной измене и небрежном отношении к военной службе. Максимальное наказание по первой статье — лишение свободы на 15 лет, а по второй — на семь.

Журналисты со ссылкой на источник в офисе президента сообщили, что расследование связано с желанием общества узнать, что произошло во время первого этапа военных действий. По предварительным данным, украинские военные должны были самостоятельно взорвать переправу через Днепр, не дожидаясь приказа из Киева.

Херсонские чиновники под подозрением

Следователи допрашивают не только армейское командование, но и чиновников Херсонской области. Украинские СМИ сообщили, что в качестве свидетеля проходил бывший председатель областной военной администрации Геннадий Лагута. Однако 17 сентября он покончил с собой. По версии украинских СМИ, чиновник в подробностях знал, как Россия взяла под контроль Херсонскую область.

Незадолго до этого российские полицейские задержали бывшего мэра Херсона Игоря Калываева, с которым чиновник был тесно связан.

По данным украинских СМИ, свидетели утверждают, что Лагута последним покинул Херсон, так как организовывал эвакуацию людей и вывоз документов.

Против Залужного возбуждено дело в России

В декабре 2022 года СК РФ возбудил уголовное дело о «применении запрещенных средств и методов ведения войны» в отношении Залужного, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Главнокомандующему грозит до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, фигуранты дела причастны к «искусственному созданию препятствий эвакуации мирного населения» из Мариуполя при организации ВС РФ гуманитарных коридоров весной 2022 года.

Залужный объявлен в розыск.

Кто такой Валерий Залужный?

Залужный родился в семье потомственных военных. Свою карьеру он начал строить еще во время обучения, став командиром роты курсантов. Как лучший выпускник Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского, Залужный получил переходящий меч королевы Великобритании.

С лета 2014 года он участвует в боевых действиях в Донбассе. В июле 2021 года Залужного назначили главнокомандующим ВСУ.

5 марта 2022 года украинский президент Владимир Зеленский присудил военачальнику звание генерала. В этом же году американский журнал Time признал Залужного одним из 100 наиболее влиятельных людей мира.