«Отслеживал позиции российских комплексов ПВО»: за атакой на Севастополь следил разведывательный борт США

Военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что во время ракетной атаки по штабу Черноморского флота в Севастополе за работой российских систем ПВО следил американский самолет-разведчик. В период активных действий он находился в зоне барражирования в Румынии. О том, какую информацию собирал самолет-разведчик и можно ли использовать ее против России, читайте в материале «Газеты.Ru».

Военный аналитик, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости заявил, что во время ракетной атаки ВСУ на Севастополь за происходящим наблюдал американский разведывательный самолет P-8A Poseidon. Судно барражировало над Румынией и, вероятнее всего, следило за позициями российских систем противовоздушной обороны (ПВО).

По словам Коротченко, ВСУ наносили комбинированный удар, в том числе с помощью беспилотников. Аналитик не исключает, что некоторые цели украинской стороны были намеренно ложными.

«Американский «разведчик» в рамках этого комбинированного удара своими радиотехническими средствами отслеживал позиции российских комплексов ПВО, зоны их поражения, количество целевых каналов, а также выявлял позиции кораблей ЧФ [Черноморского флота], которые выступали в роли выносных постов ПВО», — заявил Коротченко.

По мнению аналитика, полученную информацию нельзя использовать для координации сегодняшней атаки, так как полетное задание загружается в систему заранее.

«Однако американская сторона с гарантией передаст эти наблюдения войскам Украины для планирования последующих ударов», — подчеркнул Коротченко.

Согласно данным портала Flightradar24, разведывательный борт ВМС США P-8A Poseidon вылетел с Сицилии в 09:31 по Москве. Он добрался до северной части Румынии, после чего встал в зону барражирования. Затем самолет продолжил полет над территорией Румынии. Подобные аппараты имеют на борту комплекс радиотехнической разведки дальнего действия.

По данным Telegram-канала Mash, самолет мог координировать действия ВСУ.

Адмирал призвал нанести ответный удар

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в разговоре с РИА Новости заявил, что после сегодняшней атаки ВСУ на штаб ЧФ пришло время нанести ответный удар.

«Уже пора бить по так называемым центрам принятия решений в Киеве, по Минобороны, генштабу ВСУ. Наконец, по Банковой (там находится администрации украинского президента. — «Газета.Ru»)», — сказал Комоедов.

Адмирал уточнил, что из-за участившихся атак на Крым необходимо «зарезервировать средства ПВО, разбить на сектора, защитить основные центры управления и коммуникаций в Севастополе и на полуострове в целом».

Ультиматум странам Запада

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале написала, что западным странам необходимо предъявить ультиматум.

«Сегодняшний удар по Севастополю, осуществленный управляющим Киевом коллективным западом, только подтверждает мою теорию о том, что эскалация будет продолжаться в геометрической прогрессии, пока мы не будем вынуждены предъявить им всем ультиматум о том, что отныне мы будем обращаться с ними как с участниками конфликта, то есть военными противниками, которыми они и являются», — заявила Симоньян.

Удар по штабу Черноморского флота

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что украинская сторона нанесла ракетный удар по штабу ЧФ. Через несколько минут он написал в своем Telegram-канале, что возможна повторная атака. По этой причине местных жителей попросили не выходить из зданий, а при звуках сирены следовать в укрытие. Через полчаса Развожаев объявил об отбое воздушной тревоги.

«По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали. Даже выбитых стекол пока не зафиксировано», — написал он.

По данным Минобороны РФ, российские средства ПВО отразили пять ракет. В результате атаки было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Один военнослужащий пропал без вести.