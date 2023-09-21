«Потеря Юга». За что Залужному грозит уголовное дело на Украине

На Украине полтора года расследуют причины стремительного перехода южных территорий под контроль России. По данным Би-би-си, фигурантом дела может стать главком ВСУ Валерий Залужный, но пока процессуального статуса у него нет. Украинские военные опасаются необъективности следствия. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела о «потере Юга», сообщила украинская служба Би-би-си. По информации СМИ, расследование причин столь быстрого перехода южных регионов под контроль России ведется с апреля 2022 года, при этом по нему до сих пор проводятся допросы, а подозрения никому не предъявлены.

Следствие ведет Государственное бюро расследований при содействии Службы безопасности Украины, среди допрошенных свидетелей – командующий сил обороны Сергей Наев, бывшие начальники Генштаба страны Виктор Муженко и Руслан Хомчак и другие высокопоставленные военные.

Как сообщает Би-би-си, Залужный также беседовал со следователями, при этом официально на допрос его не вызывали. У него также нет процессуального статуса, однако, по данным службы, «не исключено, что такой статус появится позже».

«Учитывая такое возможное развитие событий, в узких политических кругах дело <...> уже называют «делом Залужного», – говорится в материале.

В ГБР информацию о том, фигурирует ли главком ВСУ в расследовании, предоставить отказались, а в СБУ на запрос не ответили, переадресовав его в бюро.

Би-би-си также заявляет, что Залужного вызывали в профильный комитет Верховной рады, там он призвал направить все усилия на противостояние с Россией, так как в вопросе перехода южных регионов под российский контроль «правда будет у каждого своя».

Как заявляли в ГБР в марте 2023 года, дело возбуждено по статьям УК Украины о государственной измене и небрежном отношении к военной службе. Первая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с возможной конфискацией имущества, вторая – лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Военные недовольны расследованием

По информации Би-би-си, украинские военные сомневаются в способности гражданских следователей ГБР расследовать это дело, так как у них нет военного опыта и «должной экспертизы» в военных вопросах. Также источники СМИ из числа военнослужащих не уверены в беспристрастности следствия, «ведь в публичной плоскости ГБР часто связывают с офисом президента».

Кроме того, военные опасаются, что их «хотят просто назначить виновными для быстрого удовлетворения запроса общества». При этом источник Би-би-си в офисе президента заявил, что украинские власти не оказывают давления на военнослужащих, расследование нужно, чтобы выяснить причины произошедшего.

«Есть устав ВСУ, военные должны были действовать по этому уставу. Не президент должен давать команду «Взрывайте мосты!», военные должны это сделать, исходя из той обстановки, которая была на месте. Следствие должно разобраться», – цитирует издание неназванного представителя офиса.

Дело Залужного в России

В декабре 2022 года дело против Залужного возбудил Следственный комитет России. Вместе с рядом других украинских командующих он стал фигурантом расследования по статье о «применении запрещенных средств и методов ведения войны», она предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

По версии российского следствия, фигуранты дела причастны к «искусственному созданию препятствий эвакуации мирного населения» из Мариуполя при организации ВС РФ гуманитарных коридоров весной 2022 года.

В мае 2023 года Министерство внутренних дел России объявило главкома ВСУ в розыск, в базе ведомства указано, что он разыскивается «по статье УК РФ».

Валерий Залужный занимает пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины с июля 2021 года, до этого он участвовал в боевых действиях в Донбассе с лета 2014 года.

В августе американское издание Newsweek со ссылкой на источники в Киеве сообщало, что неудачи украинских военных при контрнаступлении могут привести к расколу между офисом президента Украины Владимира Зеленского и ВСУ. По данным СМИ, этому способствует также позиция Залужного, который настаивает на продолжении контрнаступления, игнорируя сомнения правительства.