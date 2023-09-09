Обломки «аналогичного российскому» дрона нашли в Румынии второй раз за неделю

Кратер на предполагаемом месте крушения дрона российской армии, недалеко от Плауру, уезд Тулча, Румыния, 7 сентября 2023 год

Румыния заявила об обнаружении обломков беспилотника, «аналогичного тем, которые используются Россией». Предположительно, речь идет о новом дроне – втором за неделю. Президент страны связал инцидент с «атаками РФ на украинские речные порты». Румынские власти намерены усилить защиту воздушного пространства и обсуждают эвакуацию жителей придунайских сел, а США могут развернуть в стране дополнительные F-16. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Министерство обороны Румынии сообщило об обнаружении новых обломков беспилотника в районе Плауру уезда Тулча на границе с Украиной. По заявлению румынского ведомства, фрагменты принадлежат дрону, «аналогичному тем, которые используются в Российской армии». В настоящее время район взят под охрану военными, найденные элементы БПЛА будут собраны для анализа.

Официальный представитель румынского Минобороны Константин Спыну заявил, что фрагменты скорее всего принадлежат не тому беспилотнику, который был обнаружен в начале недели.

«Это новое место, довольно далекое от первого. Так что, скорее всего, речь идет о другом дроне, но точно узнаем после завершения технической экспертизы», – сказал он телеканалу Antena3.

Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что проинформировал об обломках генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который подтвердил полную солидарностью альянса с Бухарестом. Его слова приводит Reuters.

Йоханнис подчеркнул, что обнаружение фрагментов «указывает на недопустимое нарушение воздушного пространства Румынии, государства НАТО, с реальными рисками для безопасности румынских граждан в этом районе». Как полагает глава государства, инцидент связан с «атаками России на украинские речные порты на Дунае».

Россия на данный момент информацию об обломках дрона в Румынии не комментировала. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что российские войска в рамках спецоперации на Украине наносят удары исключительно по военной инфраструктуре.

Падение БПЛА в Румынии

В ночь на 4 сентября украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Измаил Одесской области, где расположен крупный торговый порт. Впоследствии представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что пограничная служба страны зафиксировала падение и детонацию якобы российских беспилотников на территории Румынии.

Румынское Минобороны в тот день опровергло сообщение украинского МИДа, однако 6 сентября глава ведомства Анджел Тылвар заявил об обнаружении на территории страны обломков дрона, «используемого Россией». По его словам, фрагменты были найдены в уезде Тулча вечером 5 сентября на фоне сообщений о взрывах в портах Украины.

7 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет информации, которая бы свидетельствовала о «преднамеренном нападении» России на Румынию. Он подчеркнул, что расследование инцидента продолжается.

После сообщений о падении беспилотника мэр коммуны Чаталкиой Тудор Чернега сообщил, что обсудил с министром обороны возможную эвакуацию жителей деревни Плауру, вблизи которой были найдены обломки. Он заявил, что желающим добровольно переселиться будут обеспечены те же условия, что и украинским беженцам.

9 сентября глава румынского генерального штаба Даниел Петреску в телефонном разговоре с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным уведомил, что Бухарест примет дополнительные меры по защите воздушного пространства на границах Румынии.

В тот же день радиостанция Radio Romania International сообщила, что США намерены разместить в Румынии несколько боевых истребителей F-16 для нужд миссии НАТО по защите воздушного пространства. Этот вопрос обсуждался на переговорах между министром иностранных дел Румынии Луминицей Одобеску и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об аналогичных планах также заявляла американский посол в Бухаресте Кэтлин Кавалек.