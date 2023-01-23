«Лондон передает Киеву 14 танков. Это менее 1% от нужд ВСУ»: сколько вооружения надо Украине

В интервью телеканалу ARD (Германия) президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине «противостоит Россия, у которой тысячи танков, а страны-партнеры размышляют о передаче 10 или 20 таких машин». Военный обозреватель Михаил Ходаренок подсчитал, какая доля украинских танков станут безвозвратными потерями, сколько танков придется ремонтировать и сколько всего основных боевых танков необходимо Украине, чтобы переломить ситуацию на фронте.

Возникает вполне естественный вопрос – а сколько основных боевых танков (ОБТ) западного производства требуется Вооруженным силам Украины, чтобы переломить ход боевых действий?

Прежде чем ответить, напомним, что пока передать украинской армии ОБТ решило только Великобритания. Лондон собирается поставить бронетанковым войскам Украины 14 танков Challenger 2. Эта цифра понадобится потом для более чем наглядного сравнения, сколько ОБТ передают, и сколько ВСУ требуется.

Для начала надо уточнить, что протяженность линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации сейчас составляет 815 километров. Бои ведутся на трех основных направлениях – Луганском, Донецком и Запорожском.

Упростим до предела все оперативные расчеты и будем считать, что на каждом направлении вооруженным силам Украины требуется как минимум одна танковая дивизия (в ВСУ в настоящее время в основном бригады, но на сути подсчетов это принципиально не скажется). Для фронта протяженностью 815 км три танковые дивизии — более чем скромная цифра.

Итак, основной расчетной оперативной единицей у нас будет танковая дивизия. По еще советскому штату в этом соединении должно числиться 296 танков, 230 БМП, 54 самоходных артиллерийских установки, более 2 тыс. автомобилей и почти 12 тыс. бойцов и командиров.

Три направления – три танковых дивизии в качестве подвижных групп войск направлений (вторых эшелонов). На выходе получается около 900 танков. Кроме того, желательно еще одну танковую дивизию иметь на Белорусском направлении. Все-таки гипотетически на этом участке государственной границы Украины могут разгореться весьма жаркие бои. И без такого резерва, как танковая дивизия (или подобному ей соединению) в этом случае никак не обойтись. А это еще плюс 300 танков, итого уже 1200 боевых машин.

Наконец, ни один верховный главнокомандующий не может обойтись без собственного резерва – так называемого резерва верховного главнокомандования, или РВГК. Если в подобном резерве не будет числиться хотя бы одна танковая дивизия, то это уже и не вполне резерв. Плюсуем еще 300 машин. Получается уже 1500.

Кроме того, следует учесть возможные потери ВСУ в ходе наступательных операций. Среднесуточные потери бронетанкового вооружения в этом случае могут находиться в пределах 10-15%. Из танков, вышедших из строя, примерно 15-20% составят безвозвратные потери. Остальные потребуют ремонта, в том числе: текущего – 30-50%, среднего – 15-30%, капитального – 10-20%.

В итоге надо добавить еще как минимум 300 танков, чтобы оперативно восполнять потери уже в ходе боевых действий. Получаем 1800 боевых машин. На данном этапе Великобритания передает Украине 14 основных боевых танков. Это менее одного процента из того, что реально требуется вооруженным силам Украины.

Сразу скажем, что это весьма и весьма приблизительные и даже довольно примитивные подсчеты. Но тут важно оценить не точное количество танков, а порядок цифр.

Какие из всего этого следуют выводы? Есть основания полагать, что рано или поздно Украина получит не только 1800 основных боевых танков западного производства, но даже и значительно больше. Причем, по всей видимости, эта схема приобретет двухступенчатый характер – вначале ОБТ передадут Украине страны Восточной Европы, и только потом – непосредственно производители этой боевой техники (США и Германия). Франция в этом плане будет стоять несколько особняком, но Украина свои «Леклерки» тоже рано или поздно получит.

Что касается Вооруженных сил России, то они в этой ситуации должны добиваться значимых военных и военно-политических результатов существенно раньше, чем механизм поставок западного вооружения раскрутится на полную мощность.