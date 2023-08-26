На подлете к Москве снова сбили беспилотник. В США рассказали, зачем ВСУ атакуют Россию дронами

Беспилотник сбили на подлете к Москве в ночь на 26 августа. По данным Минобороны России, это восьмая попытка атаки БПЛА на российскую столицу с начала августа. The New York Times объяснила увеличение частоты ударов дронов по РФ необходимостью укрепить моральный дух населения и армии Украины.

Беспилотник самолетного типа пытался атаковать Москву около 03:00 мск 26 августа, сообщило российское Министерство обороны.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области», – заявили в ведомстве.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет, на месте происшествия работают экстренные службы.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева рассказала, что беспилотник был уничтожен в районе деревни Покровское, он двигался в сторону Москвы вдоль трассы М9. Она призвала жителей округа не обсуждать и не публиковать кадры работы систем противовоздушной обороны.

Ночью столичные аэропорты «Внуково» и «Домодедово» вводили временное ограничение на прилет и вылет рейсов, самолеты перенаправлялись в другие воздушные гавани, сообщало РИА Новости. По данным сервиса «Яндекс.Расписания», задержаны были по меньшей мере 24 рейса, еще восемь – отменены. В настоящее время аэропорты работают в штатном режиме.

В США объяснили удары дронов по России

Американская газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщает, что власти США считают главной целью атак беспилотников на российскую территорию «укрепление морального духа населения и войск Украины».

По информации издания, увеличение частоты ударов БПЛА по России должно продемонстрировать украинской общественности, что Киев «все еще может нанести ответный удар», особенно с учетом медленных темпов контрнаступления, в ходе которого ВСУ «понесли большие потери в технике и войсках».

При этом официальные лица США отмечают, что атаки беспилотников «не нанесли существенного урона» российской стороне. В частности, удары по Москве наносились ранним утром, из-за чего объем ущерба оказался незначительным.

«Возможно, такое время было выбрано для обеспечения оперативной безопасности или для того, чтобы обойти российскую противовоздушную оборону, но это также позволило гарантировать, что удары не повлекут за собой эскалацию атак со стороны России», – говорится в материале.

При этом американские спецслужбы на данный момент не знают, какое именно украинское ведомство стоит за атаками на объекты в России. Официально Киев не подтверждал причастности к ударам БПЛА, однако президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что боевые действия «возвращаются на российскую территорию». В свою очередь представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Андрей Юсов, не признав ответственность за удары, обещал, что они будут продолжаться.

Как пишет NYT, украинские официальные лица также выражали надежду на то, что усиление атак на российскую территорию «может заставить Москву пересмотреть свои гораздо более масштабные и разрушительные ракетные удары и удары беспилотников по Украине».

Атаки беспилотников

По данным Минобороны РФ, с начала августа было пресечено уже восемь попыток ударов БПЛА по объектам в Москве, всего за этот период сообщалось о 33 атаках беспилотников на российскую территорию. Среди регионов, над которыми были сбиты дроны, – Московская, Белгородская, Калужская, Брянская и Курская области, а также республика Крым и город Севастополь.

О самой масштабной атаке оборонное ведомство сообщило 25 августа: 42 беспилотника были обнаружены над Крымом, девять из них уничтожили, остальные 33 подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне учащения атак заявил, что специальная военная операция на Украине будет продолжаться, «чтобы исключить такую террористическую угрозу». По его словам, российские системы ПВО работают эффективно, при этом целью ударов являются «жилые дома и объекты, что не всегда позволяет избегать незначительных повреждений».