«Если ЭКОВАС вмешается, вся Африка будет в состоянии войны»

Мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали бойцов президентской гвардии и нарушили воздушное пространство страны. Они утверждают, что французские силы «в одностороннем порядке освободили задержанных террористов». В Париже информацию назвали ложной. В Нигере формируются народные дружины, которые сообща действуют с военными, пишет РИА Новости. Что происходит в Нигере после переворота — в материале «Газеты.Ru».

Французские военные атаковали бойцов нацгвардии и нарушили воздушное пространство Нигера, заявил в эфире местного телеканала Амаду Абдраман — представитель сформированного после госпереворота «Национального совета по защите отечества».

«Национальный Совет по защите отечества» информирует <...> о фактах поведения французских сил на нашей территории. Сегодня, 9 августа 2023 года, в 06:30 утра позиции Нацгвардии Нигера <...> стали объектом атаки», — сообщил Абдраман.

По его словам, военные Франции «освободили задержанных террористов» и подняли в воздух военный самолет из Нджамены, который «намеренно» после вхождения в воздушное пространство Нигера перестал реагировать на контакты с управлением воздушным движением.

В связи с ситуацией было решено повысить уровень безопасности по всей стране. Вице-президент «Объединения за возрождение и реформу» (RER Sabon-Tashi) Умар Сиссе Булькассум сообщил РИА Новости, что в Ниамее создают народные дружины для патрулирования улиц.

В свою очередь французские власти отвергли обвинения мятежников в нарушении воздушного пространства африканского государства и «освобождении террористов». Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники во французском правительстве. Как отмечает AFP, утренний рейс, который, по утверждениям мятежников, «нарушил воздушное пространство Нигера, был согласован и координировался армией Нигера». Кроме того, Париж заявил, что «ни один террорист не был освобожден французскими силами».

Мятеж в Нигере В конце июля служащие президентской гвардии объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим бойцы заблокировали дворец президента в столице Ниамее. Ответственность за переворот взял на себя Национальный совет по защите отечества. Читать дальше

Отставка президента, вмешательство ЭКОВАС

Тем временем отстраненный от власти президент Нигера Мохамед Базум заявил, что не собирается уходить в отставку. Об этом РИА Новости сообщил его советник Антинекар Аль-Хасан.

«Он ничего не подписывал и не собирается уходить в отставку. Он лучше умрет, чем уйдет в отставку», — заявил советник в ответ на вопрос, подписал ли Базум заявление об отставке.

Советник также сказал, что выступает против санкций из-за мятежа в стране.

Кроме того, по мнению Аль-Хасана, интервенция Экономического сообщества стран Западной Африки в Нигер может привести к крупному африканскому конфликту.

«Я не думаю, что ЭКОВАС совершит эту ошибку, осуществив военное вмешательство в Нигер, потому что если они вмешаются военным путем, это означает, что вся Африка будет в состоянии войны»,

— заявил советник.

Санкции против Нигера

В свою очередь страны Евросоюза начали готовиться к введению первых санкций в отношении мятежников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейские источники.

«Следующим шагом будут санкции против отдельных членов хунты», — передает агентство слова европейского дипломата.

По информации Reuters, пока обсуждается конфигурация санкций, один из пунктов — введение ограничений из-за «подрыва демократии». Критерии будут согласованы в ближайшее время, отмечает агентство.

Спецпосланник Евросоюза в регионе Эмануэла дель Ре уже заявила в интервью итальянской газете la Repubblica, что санкции против Нигера начинают работать — в стране не хватает еды и медикаментов:

«Санкции начинают [давать] эффект: не хватает лекарства, еды, электричество пропадает — даже больше, чем раньше. Если мы хотим, чтобы хунта ослабла, мы должны продолжать санкции».

По ее словам, ЕС поддерживает курс ЭКОВАС по оказанию давления на новое военное руководство Нигера. Однако она отметила, что до военного вмешательства «дойти не должно».

Кроме того, бывшие президенты и премьеры Нигера (бывший президент Махаман Усман, бывшие премьеры Сеини Умару, Маман Умару, Хама Амаду, Махамаду Данда) призвали ЭКОВАС снять санкции со страны и найти дипломатические пути разрешения кризиса. В совместном письме они заявили, что санкции будут иметь «невообразимые катастрофические последствия» для страны и ее населения.

«Мы вас просим снять санкции против народа Нигера и использовать дипломатические и политические пути, чтобы найти с армией мирные и конструктивные решения этого серьезного кризиса, который переживает наша страна», — говорится в письме.

ЭКОВАС приостановило финансовую помощь Нигеру и заморозило активы участников переворота, членов их семей и всех лиц, соглашающихся «принимать участие в институтах», созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером.