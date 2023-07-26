ФСБ и Росгвардия раскрыли коррупционный сговор в Росгвардии на 227 млн рублей

Росгвардия и ФСБ раскрыли сговор при закупке комплексов разминирования «Аракс» по завышенной стоимости на 227 млн руб., сообщил бывший советник главы Росгвардии, председатель комитета Госдумы по информационной политике Хинштейн. В СК сообщили о возбуждении уголовного дела о мошенничестве из-за ущерба бюджету. В марте 2023 года стало известно, что следователи выявили две преступные схемы, организованные высокопоставленными сотрудниками Росгвардии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Закупка на 227 млн руб.

ФСБ совместно с Росгвардией раскрыли коррупционную схему по закупке мобильных комплексов разминирования «Аракс», сообщил в своем Telegram-канале депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

«Установлено, что при закупке мобильных комплексов разминирования «Аракс» должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиками (ООО «Комплексные системы»). В результате — комплексы были закуплены по заведомо завышенной цене», — написал Хинштейн.

По его данным, федеральный бюджет понес ущерб в размере 227 млн руб. По делу задержали начальника управления жилищной политики департамента строительства Росгвардии Ярослава Наконечного, начальника отдела департамента реализации госпрограмм Игоря Елисеева, гендиректора ООО «Комплексные системы» Олега Чекрышева, его заместителя Александра Белякова и нескольких других фигурантов.

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Дело о мошенничестве

Хинштейн также написал, что Главное военное следственное управление Следственного комитета России завело уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Затем в пресс-службе СК сообщили о возбуждении соответствующего дела по факту причинения ущерба федеральной казне при закупках на нужны государства.

«Предварительно установлено, что в результате реализации коррупционной схемы при проведении госзакупок цена приобретаемого товара была завышена на общую сумму 227 млн руб.», — написали в пресс-службе ведомства.

Следователи провели допрос 12 человек, обыскали относящиеся к ним помещения, изъяли документы, имеющие отношение к делу. В СК не назвали имена допрошенных и районы проведения следственных мероприятий.

Нарушения в Росгвардии

Как рассказал Хинштейн, который с 2016 по 2018 годы занимал должность советника по информационной работе и пропаганде директора Росгвардии Виктора Золотова, проверку в ведомстве организовал сам Золотов.

Во второй половине марта депутат сообщил о возбуждении уголовного дела о коррупции и превышении полномочий в отношении заместителя командующего Центральным округом войск Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого. Его тогда заподозрили «в получении многомиллионных взяток», «систематическом получении «откатов». Следствие установило, что он получил до 19 млн руб. от подрядчика, работающего над реконструкцией одной из воинских частей в Подмосковье. Замкомандующего Центральным округом войск Росгвардии впоследствии признал вину.

Через пару недель СК арестовал начальника отдела Морского управления Росгвардии, полковника Сергея Волкова по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, Волков ответственен за закупку неработающих комплексов «Орел-БПЛА» (беспилотный летательный аппарат). Эти установки приобретали, чтобы росгвардейцы с их помощью охраняли Крымский мост.

Контракт на поставку двух установок для подразделений Росгвардии для охраны Крымского моста заключали с ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» на сумму в 395 млн руб. Каждый из комплексов обошелся ведомству в 197,7 млн руб. О неисправности этих комплексов стало известно осенью 2022 года. Свою ответственность Волков не признал.