«Спешат вернуть себе Бахмут»: что может предъявить Киев на саммите НАТО в Вильнюсе

До начала саммита НАТО в Вильнюсе остались считаные дни. А какого-то ощутимого успеха, который можно было бы предъявить участникам предстоящего форума, ВСУ пока так и не добились. В том, сможет ли Киев добиться каких-то военных побед, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

На днях глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о смене стратегии контрнаступления ВСУ. Он утверждает, что теперь главной целью будет не продвижение вперед, а «истощение российской армии».

«На данном этапе активных боевых действий силы обороны Украины выполняют задачу номер один — максимальное уничтожение живой силы, складов горючего, боевой техники, пунктов управления, артиллерии и сил ПВО», — подчеркнул секретарь СНБО.

К заявлениям официальных лиц противоборствующих сторон во время вооруженного конфликта надо относиться с изрядной долей скепсиса и постоянно задаваться в этом случае вопросом: а не является ли подобный демарш украинского политика элементом плана оперативной маскировки и не вводит ли противник нас заявлением такого характера в заблуждение относительно своих истинных намерений?

Но складывается впечатление, что на этот раз в выступлении Алексея Данилова все примерно соответствует действительности. Крупных успехов на линии боевого соприкосновения у ВСУ пока нет, и действительно, военно-политическому руководству в Киеве, согласно заявлению секретаря СНБО, в этом случае есть смысл перейти к варианту «Б».

Но, как бы там ни было, а выложить на стол саммита НАТО в Вильнюсе что-то реальное Киеву все же хочется. Ради этого Украина, судя по всему, спешит вернуть себе Артемовск (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР). Но пока это только украинские желания, не более того.

Противник в настоящее время упорно охватывает город с севера (населенный пункт Берховка) и с юга (Клещеевка, Курдюмовка). Все дело в том, что в районе перечисленных населенных пунктов есть господствующие высоты, с которых Бахмут просматривается как на ладони. А в военном деле это порой имеет решающее значение. Как говорится, космос космосом, а с помощью простой стереотрубы корректировать огонь артиллерии можно куда как более эффективно.

В настоящее время самые напряженные боевые действия идут в районе Клещеевки. Подразделения и части украинской армии сутками напролет штурмуют село, предпринимая по несколько атак в день. Несмотря на определенные успехи, Генеральный штаб ВСУ официально пока не подтверждает занятие этого населенного пункта.

Сам населенный пункт большого значения не имеет, но на северо-западе Клещеевки находится господствующая высота, с которой просматривается и простреливается весь Бахмут. Если в ближайшее время российские войска после ожесточенных боев оставят Клещеевку, то сдача села создаст очень большие проблемы для ВС РФ на этом участке обороны. В этом случае даже организованно отойти из Бахмута российским войскам будет весьма и весьма затруднительно.

Пока более или менее достоверная информация из района боевых действий такова: господствующая высота – за ВСУ, само село контролирует российская армия. В ходе специальной военной операции Бахмут стал для обеих противоборствующих сторон неким моральным символом. Если украинская армия овладеет в ближайшее время городом, то это и будет возможным призом всего первого украинского «контрнаступа».

Особо следует подчеркнуть (и в этом не приходится сомневаться), что возможное падение Бахмута существенно укрепит морально-психологическое состояние личного состава ВСУ. Цена вопроса, таким образом, весьма и весьма велика.

Украинской армии остается только одно – взять для начала Клещеевку, а затем Бахмут. А вот позволит ли ВСУ это сделать российская армия – еще большой вопрос. Есть все основания полагать, что и для ВС РФ оборона Бахмута – дело принципа, и оставлять город подразделения и части российской армии не намерены. Обороняться в городе ВС РФ, безусловно, будут по принципу «ни шагу назад».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).