«Это они про своих». В Москве ответили на план Киева об убийстве мобилизованных

Представитель Кремля Песков, комментируя слова советника главы офиса президента Украины Подоляка об уничтожении как можно большего числа мобилизованных, предположил, что в Киеве имели в виду убийство своих же военных. Спикер Госдумы Володин расценил слова Подоляка как призыв к геноциду русского народа. В комитете Госдумы по делам СНГ выразили надежду, что страны Запада теперь сократят военную помощь Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Точно не знает

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, рассказавший о планах убийства мобилизованных на поле боя, имел в виду военных Украины. Так слова Подоляка прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с LIFE. «Наверное, он про своих», — сказал Песков.

Ранее 15 июня Подоляк заявил в эфире украинского телемарафона, что в ходе наступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют уничтожать «как можно больше мобилизованных» для оказания психологического давления.

Тогда же Подоляк сказал, что ВСУ еще не перешли к контрнаступлению, а лишь проводят тестирование.

Пресс-секретарь Владимира Путина усомнился в достоверности информации, которой располагает Подоляк по поводу контрнаступления ВСУ. «Он же не министр обороны. Я не думаю, что он точно знает», — отметил представитель Кремля.

Двойные толкования

Председатель Госдумы Вячеслав Володин слова Подоляка об убийстве мобилизованных расценил как призыв к геноциду российского народа.

«Это не что иное, как геноцид. Его определение как действий, совершаемых с целью массового убийства по национальному, этническому, расовому или религиозному принципу, дано в Конвенции ООН 1948 года», — написал Володин в своем Telegram-канале, добавив, что двойных толкований словам Подоляка быть не может.

Как отметил Володин, геноцид и публичные призывы к нему являются международным преступлением. По его мнению, представители ООН обязаны привлечь Киев к ответственности. Если такой реакции не последует, считает Володин, организацию ждет участь Лиги Наций, которая не смогла предотвратить Вторую мировую войну.

Сообщения со словами Подоляка стали появляться утром 15 июня. Некоторые СМИ неточно процитировали советника главы офиса Зеленского. Согласно этим источникам, Подоляк сказал следующее: «Существует один план: максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте». В действительности фраза звучала так: «На мой взгляд, цели следующие: первое — уничтожить как можно больше мобилизованных. Я откровенно говорю «как можно больше» для того, чтобы добавить психологическое давление на российскую армию», — заявил представитель офиса Зеленского.

Нанесение максимального урона русскому миру

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, комментируя слова Подоляка, сказал, что задача Киева в настоящий момент — нанесение максимального урона русскому миру.

«Задача, которую поставил наш президент, — это уже не только демилитаризация и денацификация Украины, а спасение всего русского мира», — сказал Водолацкий, выразив уверенность, что страны Запада сократят военную помощь Украине после слов советника Зеленского.

В конце мая сенатор конгресса США от штата Южная Каролина Линдси Грэм при встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал смерть россиян «самой удачной» тратой денег США. «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — видео с такой цитатой политика опубликовала тогда пресс-служба украинского президента.

Вскоре агентство Reuters пояснило, что Грэм не произносил слова об «инвестициях в смерть русских». На самом деле две ремарки — «русские умирают» и «никогда мы так удачно не тратили деньги» — сенатор сделал в разных частях разговора с президентом Украины.