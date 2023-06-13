Что сказал бы товарищ Сталин о наступлении ВСУ

Приглашенный профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледжа Майкл Кларк обозначил критические пробелы контрнаступления вооруженных сил Украины. В первую очередь это касается отсутствия господства в воздухе. Военный обозреватель Газеты.Ru Михаил Ходаренок разбирался с ситуацией, вспоминая шифротелеграмму, отправленную Сталиным Жукову перед Сталинградской операцией.

По мнению британского военного эксперта, серьезной проблемой для наступательного потенциала украинских войск является российская артиллерия, доминирующая на поле боя. В этой связи ВСУ будут чувствовать нехватку авиации, поскольку обещанные Западом истребители F-16, которые могли бы оказывать поддержку с воздуха, все еще отсутствуют, полагает Кларк.

В качестве другой большой проблемы ВСУ британский аналитик назвал недостаток мобильных систем противовоздушной обороны, которые могли бы прикрывать наземные подразделения на передовой.

С одной стороны, все вроде обстоит именно так, как указывает приглашенный профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледжа. С другой стороны, вовсе не надо быть Альфредом фон Шлиффеном или Хельмутом Мольтке, чтобы прийти к подобным выводам. Во всяком случае, к каким-либо открытиям прорывного характера в оперативно-стратегической сфере заключения Майкла Кларка отнести никак нельзя.

Более 80 лет назад (12 ноября 1942 года) товарищ Сталин отправил генералу армии Г. К. Жукову шифротелеграмму (№ 170686) следующего содержания: «Если авиаподготовка операции (Сталинградской стратегической наступательной — «Газета.Ru») неудовлетворительна у Еременко и Ватутина, то операция кончится провалом. Опыт войны с немцами показывает, что операцию против немцев можно выиграть лишь в том случае, если имеем превосходство в воздухе. В этом случае наша авиация должна выполнить три задачи:

Первое – сосредоточить действия нашей авиации в районе наступления наших ударных частей, подавить авиацию немцев и прочно прикрыть наши войска.

Второе – пробить дорогу нашим наступающим частям путем систематической бомбежки стоящих против них немецких войск.

Третье – преследовать отступающие войска противника путем систематической бомбежки и штурмовых действий, чтобы окончательно расстроить их и не дать им закрепиться на ближайших рубежах обороны.

Если Новиков (с апреля 1942 года -- командующий ВВС Красной Армии — «Газета.Ru») думает, что наша авиация сейчас не в состоянии выполнить эти задачи, то лучше отложить операцию на некоторое время и накопить побольше авиации».

Так что Верховный главнокомандующий товарищ Сталин высказался по этому вопросу (господства в воздухе) практически в полном объеме задолго до изысканий Лондонского королевского колледжа.

Как ранее писала «Газета.Ru», чтобы Украина в вооруженном противоборстве с Россией даже теоретически одержала верх, ВСУ объективно надо по крайней мере добиться господства в воздухе (хотя бы в полосе предполагаемого наступления или контрудара оперативного масштаба, хотя бы на время), а также численного и качественного превосходства в артиллерии и бронетанковых войсках.

Это весьма непростая задача, даже с учетом помощи коллективного Запада. Особенно сложно она выглядит по срокам реализации. Раньше осени первые истребители от стран-поставщиков в ВСУ не поступят.

Для того, чтобы воздушным силам Украины завоевать господство в воздухе или хотя бы сражаться на равных с российскими Воздушно-космическими силами, ВСУ требуется как минимум 100-120 многофункциональных истребителей (то есть три истребительно-авиационных полках по 42 машины в каждом – 36 боевых (три эскадрильи по 12 самолетов) и по 6 учебно-боевых истребителей («спарок»).

Как известно, военно-воздушные силы в любом военном конфликте должны поражать авиацию противника на земле и в воздухе, нарушать управление войсками и оружием неприятеля, поражать его резервы, срывать перевозки войск и материальных средств противника, прикрывать свои войска и объекты от ударов средств воздушного нападения и воздушной разведки противника, вести воздушную разведку и РЭБ.

Если ВВС по каким-то причинам не могут выполнять эти задачи, то их надо возлагать на другие виды вооруженных сил и роды войск, что, собственно говоря, и происходит в вооруженных силах Украины.

Как ранее писала «Газета.Ru», по канонам военного искусства наступательная операция начинается c воздушной кампании или серии массированных ракетно-авиационных ударов. Однако у ВСУ сегодня нет возможностей провести в жизнь подобные мероприятия в виду незначительного боевого состава своей авиации. Воздушные силы Украины во многом сохранили свою боеспособность в ходе спецоперации, но они по-прежнему малочисленны.

Выход руководство ВСУ, надо полагать, видит в массированном применении дальнобойного высокоточного оружия, которое должно привести к дезорганизации системы управления войсками и оружием ВС РФ, разгрому авиационной и противовоздушной группировок, нанесению поражения сухопутным группировкам, нарушению системы материально-технического обеспечения и разрушению элементов оперативного оборудования на театре военных действий.

В первую очередь ударам подвергнутся (и уже активно подвергаются) командные пункты (об этом говорит гибель начальника штаба 35-й армии), узлы связи и склады с боеприпасами.

Есть все основания полагать, что для осуществления подобных замыслов ВСУ запаслись большим количеством планирующих авиабомб JDAM-ER (Extended Range — увеличенная дальность), бомб малого диаметра наземного запуска (GLSDB) и боеприпасов к боевым машинам М142 HIMARS и М270 MRLS. Соединенное Королевство поставило ВСУ крылатые ракеты воздушного базирования типа Storm Shadow/SCALP. На подходе германские ракеты «воздух-земля» Taurus. Кроме того, к поражению важных объектов непосредственно на переднем крае подключится дальнобойная украинская артиллерия, получившая много 155-мм управляемых снарядов М982 Excalibur.

Нельзя исключать, что специалисты по оперативно-стратегическому планированию ВС США и государств-участников НАТО, участвующие в разработке наступательной операции ВСУ, приняли и такое решение: «А не спланировать ли нам и претворить в жизнь впервые в практике военного искусства наступательную операцию без завоевания господства в воздухе? А задачи поражения противника мы будем решать массированным применением дальнобойного высокоточного оружия. Прикрытие своих войск и объектов от ударов средств воздушного нападения противника возложим исключительно на зенитные ракетные войска. И тем самым утрем нос второй армии мира по полной программе».

Что касается обстановки на линии боевого соприкосновения, то как писала «Газета.Ru», в настоящее время, скорее всего, противник, действуя по единому замыслу и плану, намерен ввести российскую сторону в заблуждение относительно своих истинных намерений и тем самым достичь внезапности своих дальнейших действий.

То есть последовательными и неоднократными действиями на различных участках линии боевого соприкосновения (таких уже обозначилось не менее пяти) противник намерен дезориентировать российское руководство относительно направлений главного и удара на другом направлении (больше двух ударов ВСУ вряд ли нанесут, исходя из анализа соотношения сил и средств сторон).

Неприятель надеется вселить нервозность в российских военачальников, каждый раз реагирующих на очередную атаку ВСУ как на начало главного «контрнаступа». Цель в этом случае достаточна проста — на пятый-шестой раз командиры и командующие ВС РФ отнесутся к уже ставшей обычным явлением украинской атаке как к рядовому явлению в боевой практике войск, а именно она-то и будет основным ударом ВСУ.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).