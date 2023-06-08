«Пустое дело и скотство». Все о конфликте с участием Понасенкова и неизвестного мужчины

В отношении юриста Рамиса Зарипова возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после инцидента с участием блогера Евгения Понасенкова* в центре Москвы. Накануне неизвестный мужчина стал приставать к блогеру на улице, пока тот гулял со своим приятелем Зариповым и фотографировался с фанатами. В результате мужчина оказался в больнице с тяжелыми травмами. Его личность пока установить не смогли. Сам Понасенков планирует обратиться с заявлением о покушении на убийство. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Вред по неосторожности

После конфликта в центре Москвы с участием российского блогера, историка и публициста Евгения Понасенкова (признан в РФ иностранным агентом) в отношении его приятеля возбудили уголовное дело по статье 118 УК РФ, сообщил Telegram-канал 112.

Фигурантом стал друг Понасенкова — 29-летний юрист Рамис Зарипов. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Газете «Известия» удалось узнать подробности. По информации источника издания, дело в том, что Зарипов оттолкнул мужчину, оскорбившего Понасенкова и его фанатов.

«Зарипов Рамис 6 июня 2023 года примерно в 21 час 45 минут, находясь по адресу город Москва, улица Сивцев-Вражек, оттолкнул от себя ранее незнакомого неизвестного мужчину, отчего последний упал на асфальт, получив в результате падения открытую проникающую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени», — сказал собеседник издания.

Хамил, оскорблял, угрожал

О конфликте на Арбате с участием блогера стало известно накануне, 7 июня. Тогда Telegram-канал 112 написал, что Понасенков находится в отделении полиции, где его проверяют после конфликта, который произошел в московском районе Хамовники. Изначально речь шла о том, что именно историк ударил прохожего.

Блогер рассказал, что он вместе с Зариповым гулял в центре Москвы, фотографировался с поклонниками, и к ним пристал неизвестный мужчина. Последний не давал Понасенкову пройти, хамил, оскорблял и угрожал. По словам историка, неизвестный был нетрезв. Блогер уточнил, что между ним и этим мужчиной не было драки.

«Просто вчера вечером гулял по арбатским переулкам и фотографировался с поклонниками, как обычно. Алкаш грязный и патлатый стал приставать ко мне и ко всем. Не давал проходу, оскорблял, приставал, угрожал, в невменяемом состоянии. Мой приятель его оттолкнул, никакой драки не было. Тот, поскольку пьяный, попятился, возможно потом упал, это все. Он оступился, видимо, потом и ударился. Это его личные проблемы», — рассказал блогер. По словам Понасенкова, пострадавший не узнал его.

На имеющейся записи с камеры видеонаблюдения видно, что неизвестный ходит за двумя мужчинами и не дает им пройти. После того, как его отталкивают, он падает на асфальт.

Пострадавшего госпитализировали и нашли у него многочисленные травмы — врачи диагностировали у него отек головного мозга, открытую проникающую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, травматическое кровоизлияние, переломы костей свода и основания черепа.

Разобраться с пострадавшим

В настоящее время пострадавший находится без сознания в больнице. Как пишет Telegram-канал Baza, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По информации Telegram-канала «112», личность мужчины все еще не установлена. С собой у него в момент инцидента не было никаких документов. Есть информация, что пострадавшему около 60 лет.

Зарипов никак не комментировал ситуацию. После допроса в полиции его отпустили под обязательство о явке.

Понасенков в разговоре с «Газетой.Ru» заявил о намерении привлечь пристававшего мужчину к ответственности. «Абсолютно пустое дело и скотство. На камерах все видно, что на нас напал алкаш грязный, агрессивный. И будем подавать заявление о покушении на убийство, потому что он угрожал убийством. И как раз на камере видно, что он нас преследует и замахивается», — сказал он.

Блогера возмутило, что все интересуются состоянием напавшего на него, но не его самого: «На меня напал алкаш, угрожал убийством и хамил. Вас всех должно волновать мое состояние как человека, который создает культуру».