Военкоры рассказали о наступлении Украины. В Москве и Киеве молчат

Ночью танковая группа ВСУ перешла в наступление на Ореховском участке Запорожской области, между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловский, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом также написали российские военкоры, утверждая, что в атаке были задействованы до 120 единиц техники. Киев не подтверждает начала наступления и заявляет, что «все узнают», когда оно начнется. В Москве ночные действия ВСУ также не комментировали.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утверждает, что украинская армия пытается осуществить полномасштабное наступление в Запорожской области в течение последних трех-четырех дней.

«На мой взгляд, идет попытка полномасштабного наступления на протяжении трех дней, даже четырех», — сказал Рогов.

Ночью на четверг 8 июня Рогов заявил, что украинские танки начали наступление на Ореховском участке Запорожского направления — между Малой Токмачкой и Новоданиловкой.

«Противник ведет непрерывный огонь из артиллерии и танков по нашим позициям, пытаясь сравнять их с землей», — написал он в Telegram.

По его оценке, ночью шел «бой высокой интенсивности» — российские артиллеристы и авиация ВКС вели ответный огонь.

Рогов также сообщил, что город Токмак в Запорожской области попал под обстрел. «Жители города сообщают, что в городе слышали большое количество взрывов», — отметил чиновник.

Он указал, что «Токмак — одна из ключевых точек обороны на Запорожском направлении». Говоря об «итогах сегодняшней ночи», Рогов сказал, что наступление ВСУ завершилось неудачей.

Что еще известно о ночных боях

Об украинском наступлении ночью писали также российские военкоры. В частности Семен Пегов, автор проекта Wargonzo, сообщал, что около часа ночи (мск) к югу от Малой Токмачки танки ВСУ атаковали позиции ВС РФ.

«К ночи на направлении Орехов-Токмак артиллерийская мощь ВСУ усилилась в разы. На протяжении нескольких часов непрерывно наносятся удары по районам дислокации наших войск», — писал военкор.

Со ссылкой на источники он также заявил, что украинские войска задействовали в атаке до 120 единиц техники.

«Бой шел всю ночь и продолжается до сих пор. Каких-либо значительных продвижений у украинской стороны нет», — написал Пегов в 8:02 (мск).

По словам Пегова, к северо-западу от Бахмута (Артемовска) ВСУ «сумели прорваться к Берховке». Он написал, что украинские войска стремятся выйти к участку трассы М-03 около Парасковьевки.

О боях в Запорожской области сообщал также военкор ВГТРК Александр Сладков. Он подтвердил и боевые действия под Бахмутом. Сладко утверждал, что украинские военные атаковали позиции РФ, но были вынуждены отступить, получив урон.

«На Бахмутском направлении, в районе Берховского водохранилища у противника неуспех и большие потери. Сейчас по отступающим группам ВСУ бьет наша артиллерия», — написал военкор.

Началось ли наступление

Российские власти утверждают, что украинская армия ведет наступательные действия с 4 июня. В ночь на 5 июня Минобороны России заявило о масштабном наступлении ВСУ на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. «Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел», – сообщали в ведомстве.

На следующий день министерство заявило, что украинские войска продолжили наступление, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе Южнодонецкого направления, но не имели успеха. Министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что за три дня боевых действий Украина потеряла до 3,7 тыс. человек, а также 52 танка и 207 боевых бронированных машин, пять самолетов и два вертолета. При отражении наступления, по его словам, погиб 71 российский военный, 210 получили ранения.

Украина сообщения российских Telegram-каналов и властей о масштабных боях с начала недели официально не подтверждает и заявляет, что наступление еще не началось.

В частности, cекретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ еще не переходили в контрнаступление, а когда это произойдет, «все об этом узнают».