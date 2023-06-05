ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. Есть пострадавшие

В селе Глотово в Белгородской области 14-летний подросток пострадал из-за ударов ВСУ. Он находится под присмотром медиков. Кроме Глотово, украинская сторона обстреляла еще несколько населенных пунктов в Белгородской области, в том числе село Новая Таволжанка. Там остаются около 100 жителей. Губернатор области сообщил, что людей уговаривают эвакуироваться оттуда. 5 июня в регионе дважды сработала ПВО. Подробности — в материале «Газеты.RU».

Травма подростка

В результате обстрела Грайворонского городского округа Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины пострадал 14-летний житель села Глотово, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Глотово есть один пострадавший — мальчик 14 лет. В момент обстрела он находился на улице и получил контузию», — написал Гладков.

В Центральной районной больнице юноше оказали первую помощь. На момент написания материала молодого человека перевозили в детскую областную больницу. Обстрел повредил один из сельских домов: в здании выбиты окна, посечены кровля и фасад. Ранее Гладков жаловался, что денег на восстановление поврежденных после обстрелов со стороны Украины зданий в регионе уже не хватает.

Места в больницах региона имеются. Ранее 5 июня глава областного Минздрава Андрей Иконников опроверг информацию о нехватке больничных коек в регионе из-за большого количества раненых военнослужащих. По его словам, пациентов не выписывают раньше времени. Медицинские учреждения области работают штатно, медицинский персонал оказывает по необходимости экстренную и плановую медицинскую помощь всем нуждающимся.

До этого главврач городской больницы № 2 Роман Проценко сообщал о поступлении за последние двое суток шести жителей Шебекинского округа в состоянии средней степени тяжести из-за обстрелов со стороны ВСУ. Всего в этой больнице остаются 32 пострадавших. Сколько человек находятся в других медучреждениях, на данный момент не сообщалось.

100 человек в Новой Таволжанке

Кроме попадания снаряда по селу Глотово, ВСУ обстреляли 5 июня населенные пункты Сподарюшино, Почаево и Козинка в Грайворонском городском округе Белгородской области. Прилеты снарядов пришлись и на село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа области. Этот населенный пункт находится на границе с городом Волчанск Харьковской области Украины.

По информации Гладкова, там остаются около 100 жителей. «На сегодня мы пока туда войти не можем. Знаю, что около 100 человек находилось там, по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию», — отметил глава региона на вопрос об эвакуации сельских жителей.

Гладков выразил надежду, что людей смогут убедить уехать из этой зоны военных действий, когда ситуация с обстрелами поменяется.

5 июня Новую Таволжану обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Как сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов, в общей сложности украинская сторона нанесла около 70 артиллерийских выстрелов. Еще 15 снарядов ствольной артиллерии пришлись по близлежащему городу Шебекино.

Всего за прошедшие сутки украинская сторона выпустила по Белгородской области около 650 снарядов. На Шебекинский городской округ пришлись 611 снарядов, 185 из низ ударили по Новой Таволжанке.

Снова сработала ПВО

Также, по информации Гладкова, над областным центром и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО) по трем воздушным целям. Оперативные службы на момент написания материала уточняли последствия на земле. Другие подробности он не раскрыл.

Днем 5 июня над столицей Белгородской области тоже срабатывала ПВО по воздушной цели на подлете к городу. Об этом тоже сообщал губернатор Гладков. В результате этого никто не пострадал. Осколки влетели в «легковушку» и «Скорую помощь». В ночь на понедельник в Белгородском районе загорелся один из энергетических объектов из-за атаки беспилотника. Один человек пострадал.

Накануне Минобороны сообщило об отражении попытки прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области через реку в районе села Новая Таволжанка.

На территории Белгородской области бессрочно действует «желтый» уровень террористической опасности и «средний уровень реагирования». Жителей приграничных территорий эвакуируют. По состоянию на 4 июня, в пунктах временного размещения в регионе находились по крайней мере 4 тыс. человек.