Российские войска сдержали атаку ВСУ в Донецкой области

ВСУ атаковали позиции России в Донецкой области. В российском Минобороны заявили об успешном сдерживании противника. Замглавы Минобороны Украины подтвердила наступление ВСУ. Стороны сообщали в том числе о столкновениях в поселке Новодонецкое, в пригороде города Бахмут, селе Нескучное. Подробности — в материале «Газеты.RU».

Новодонецкое и пригород Бахмута

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российские позиции на Южнодонецком направлении, но противника удалось сдержать, сообщили в официальном Telegram-канаде Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, украинская сторона атаковала в районе совхоза «Октябрь» и поселка Новодонецкое Донецкой области, используя в бою, как минимум, три механизированных и два танковых батальона.

«Наступление противника успешно сдерживается активными действиями подразделений, огнем артиллерии и ударами авиации группировки войск «Восток»», — сказали в Минобороны.

Заместитель главы украинского Минобороны Анна Маляр подтвердила наступление ВСУ. По ее сведениям, украинские войска пошли со стороны пригорода Бахмута Донецкой области. Затем врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял о сложной, но контролируемой ситуации на бахмутском направлении.

Наступление по пяти участкам

По данным Минобороны России, противники начали наступать на российские войска на пяти участках фронта Южнодонецкого направления еще 4 июня. ВСУ не удалось прорвать оборону — российская сторона нанесла комплексный огневой удар. К утра 5 июня нападавших отбросили на исходные позиции. Сторона противника потеряла по меньшей мере 250 бойцов, 24 боевые бронированные машины, в числе которых три боевые машины пехоты Bradley, а также 16 танков. В плен вяли пятерых украинских военных.

Эти потери украинская сторона понесла, по информации официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, в селе Нескучное Донецкой области и селе Новодаровка Запорожской области. По мнению российского оборонного министерства, ВСУ хотели прорваться на территорию России на наиболее уязвимых, по их версии, участках фронта.

Также ВСУ 4 июня пытались зайти в белгородскую область через село Новая Таволжанка Шебекинского района. Противника уничтожили ударами авиации и огнем артиллерии из-под прикрытия. Огневым ударом в упор поразили около 10 человек, уничтожены две лодки и одна бронированная машина украинской стороны.

За сутки, по данным Конашенкова, российские силы поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ. В том числе российские военные уничтожили машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в районе города Волчанск Харьковской области и две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства.

Еще больше оружия

Ранее 5 июня замначальника Главного управления Росгвардии по Донецкой народной республике (ДНР) Александр Ходаковский заявил, что украинцы при попытке прорыва обороны привели в действие переданные Украине западными странами немецкие боевые танки третьего поколения Leopard. Как отметил Ходаковский, такие ВСУ использовали впервые.

Накануне в Брюсселе возмутились использованием оружия бельгийского производства диверсионно-разведывательной группой Украины в Белгородской области. Там, по данным источника газета Le Soir, решили при первой возможности потребовать от Киева разъяснений причин использования этого вооружения. Дело в том, что королевство передавало Украине вооружение для защиты территории страны и граждан, а не для нападения украинских ВС на Российскую Федерацию.

Западного оружия у украинцев может появиться больше. 4 июня помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал, что Соединенные Штаты окажут Украине поддержку в достижении как можно большего прогресса на поле боя при контрнаступлении украинских войск. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ВСУ к этому маневру. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина уже начала наступать.