«Забрать стратегически важные территории». В Белом доме рассчитывают на военный успех Украины

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал, что Вашингтон поможет Киеву в предстоящем контрнаступлении. При этом Белый дом никак не собирается оценивать действия Украины. Однако в США ожидают, что Украина сможет забрать у России стратегически важные территории. Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению. Когда это произойдет — непонятно. Подробности — в материале «Газеты.RU».

Выгодная позиция

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN выразил мнение, согласно которому возможное украинское контрнаступление окажется успешным.

«Мы убеждены, что украинцы добьются успехов в этом контрнаступлении», — сказал помощник американского лидера. При этом, как подчеркнул Салливан, по итогам операции Вашингтон никак не станет оценивать действия Киева, «это не экзамен».

По его словам, Соединенные Штаты окажут Украине поддержку в достижении как можно большего прогресса на поле боя. В таком случае американская сторона рассчитывает на наиболее выгодную позицию Киева за столом переговоров.

Также в Белом доме считают, что контрнаступление позволит Украине забрать у России стратегически важные территории, которые сейчас находятся под контролем российской стороны. Что это за территории, Салливан не стал уточнять. «Это (какие именно районы) будет зависеть от событий на местах, когда украинцы начнут это контрнаступление», — добавил помощник Джо Байдена по нацбезопасности.

Наличие вооружения

На прошлой неделе советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина уже начала наступать. Затем секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов предупредил о грядущем неожиданном маневре непонятно когда — «завтра, послезавтра или через неделю».

Накануне, 3 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Вооруженных сил Украины к контрнаступлению. В то же время лидер страны предупредил о необходимости наличия времени для его начала. По оценке Зеленского, сама наступательная операция может привести к большим потерям из-за невозможности противостоять действиям российской авиации. В связи с этим украинский президент попросил страны-союзницы оказать Киеву дополнительную военную помощь, предоставить дополнительное оружие.

За день до этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что у Украины есть все нужное для контрнаступления. Он от имени западных стран выразил готовность в ближайшие несколько месяцев передавать Киеву оружие и боеприпасы к нему взамен тех, которые уничтожает российская сторона или используют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

23 мая начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов как раз заявлял, что Киев, благодаря союзникам из числа стран Запада, располагает всем необходимым для контрнаступления минимумом оружия.

Никто не отступит

Декларируемая цель Украины — возвращение всех потерянных в ходе конфликта территорий и установление границ 1991 года.

В первой половине мая в МИД России предупредили о «неминуемо печальных последствиях» в случаях наступательных действий ВСУ. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что российские военные готовы к выполнению боевых задач, но при этом призвал не допускать недооценку противника.

Ранее на этой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал убедить Москву и Киев вернуться к переговорам и предотвратить возможное контрнаступление украинских войск. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ на это призыв предложил Орбану убедить российского президента вывести войска с украинской территории.