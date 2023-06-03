«Ночь прошла беспокойно», день — тоже. Белгородская область остается под плотным огнем ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные за прошедшие сутки выпустили по региону около 600 снарядов. Пять человек погибло, 16 ранены, повреждены дома и автомобили. Также он рассказал, что «ночь прошла беспокойно», в том числе, над Белгородом работала ПВО. В течение дня 3 июня обстрелы не прекращались, но, по его словам, снизилась их интенсивность. Продолжается переселение жителей пограничных с Украиной территорий. О ситуации в Белгородской области – в нашем материале.

Губернатор Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в результате ночного обстрела Шебекино есть пострадавшие.

«Два молодых парня ехали по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд. В итоге у одного пострадавшего осколочные ранения рук и груди, у второго — контузия и осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Оба в тяжелом состоянии доставлены в больницу»,

— рассказал он.

В целом, отметил Гладков, «ночь прошла беспокойно» — над Белгородом работала ПВО, в Разумном в результате обстрела пострадали автомобили. Также он рассказал, что во время обстрела Шебекино туда «смогли проехать люди», которые впоследствии пострадали. Гладков отметил, что количество обстрелов Шебекино значительно сократилось, но все равно остается пока опасным.

Также губернатор сообщил, что с раннего утра под обстрелом ВСУ находятся населенные пункты Шебекинского горокруга. В Новой Таволжанке от полученных травм погибла пожилая женщина, она скончалась на месте. Также пострадала другая женщина – у нее осколочные ранения плеча.

Кроме того, в результате обстрела села Безлюдовка погибла женщина – у нее множественные осколочные ранения не совместимые с жизнью. Еще один человек пострадал – это мужчина с осколочными ранениями груди и конечностей.

Днем Гладков сообщил об обстреле окраин села Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет.

Сводка за 2 июня

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в сводке за 2 июня сообщил, что украинские военные за прошедшие сутки выпустили по региону более 600 снарядов. Есть погибшие и раненые, повреждены дома и автомобили. Также он рассказал, что «ночь прошла беспокойно» — над Белгородом работала ПВО. Продолжается переселение жителей пограничных с Украиной территорий. О ситуации в Белгородской области – в нашем материале.

В сводке за 2 июня белгородский губернатор Гладков рассказал об обстрелах, которым подвергся регион за прошедшие сутки. По его словам, предварительно, в Белгороде в результате работы ПВО зафиксированы повреждения уличного освещения в районе велодорожки в Сосновке. В Белгородском районе два артиллериских снаряда прилетели в село Щетиновка и пять – в село Нечаевка. Пострадавших и разрушений нет.

«После работы ПВО в поселке Разумное есть один пострадавший с осколочным ранением правой стопы. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Также повреждены 6 автомобилей и одно домовладение», — добавил он.

Также за 2 июня, по его словам, украинские военные выпустили 18 снарядов РСЗО «Град» по частному сектору села Соболевка. «Погибли три человека – двое мужчин скончались на месте от полученных травм, еще одна женщина с осколочным проникающим ранением передней брюшной стенки и грудной клетки скончалась в машине скорой помощи. 7 человек получили ранения различной степени тяжести – шестеро госпитализированы, один от госпитализации отказался», — добавил он.

В Валуйском округе также получили повреждения 24 домовладения, газопровод и ЛЭП. Также Гладков рассказал, что 10 минометных снарядов выпущено по хутору Леоновка. Пострадавших нет. Также на территорию рядом с селом Старый Хутор упало шесть минометных снарядов. Никто не пострадал.

В Волоконовском районе за прошедшие сутки зафиксировано 77 прилетов – «били из ствольной артиллерии, минометами, АГС». По его словам, 56 снарядов выпущено по хутору Старый, 21 – по селу Тишанка. Пострадавших нет. Повреждены газопровод и линия электропередачи.

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Кроме того, в Грайворонском районе «47 снарядов выпущено по окраине села Козинка – били из миномета и самоходной артиллерийской установки». Пострадавших нет. Один минометный снаряд выпущен по селу Дроновка. Никто не пострадал.

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В Краснояружском районе зафиксировано 11 прилетов – в села Графовка, Репяховка и Вязовое. Пострадавших нет.

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«По Шебекинскому городскому округу выпущено 371 единица различных боеприпасов. Есть двое погибших – две женщины находились в автомобиле, когда ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань. За прошедшие сутки в городском округе пострадали еще 8 человек, 6 из них понадобилась госпитализация»,

— рассказал Гладков.

Также, по его словам, в самом Шебекино пострадало промпредприятие, в городе нет воды и электричества.По его словам, по селу Муром выпущено 37 артиллерийских снарядов. Поселок Ленинский и хутор Панков подвергся минометному обстрелу, выпущено 14 мин. Также противник бил из ствольной артиллерии по поселку Маслова Пристань.

ДРГ в Новой Таволжанке

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры результата результата работы российского спецназа, который уничтожил спецгруппу Главного разведуправления Минобороны Украины в Белгородской области.

«Российские спецназовцы обнаружили выдвижение диверсионного отряда «Русского Добровольческого Корпуса» вблизи границы с Белгородской областью у н.п. Новая Таволжанка, в ходе скоротечного боя значительная часть боевиков была уничтожена нашими разведчиками, выжившие убежали, утаскивая раненых», — говорится в сообщении канала.

В Минобороны РФ ситуацию не комментировали.

Эвакуация жителей

Кроме того, власти белгородщины продолжают вывозить людей из приграничных с Украиной районов и распределяют их из больших пунктов временного размещения в студенческие общежития вузов и колледжей.

Губернатор Гладков также сообщил, что с 1 июня до полного возвращения жителей коммунальные платежи будут оплачивать власти региона.