Новые беспорядки в Косово. Президент Сербии выступил с экстренным обращением

Президент Сербии Александр Вучич обратился к нации в связи с беспорядками на севере Косово, которые начались еще 26 мая. Он призвал международное сообщество вразумить премьер-министра частично признанной республики Альбина Курти. Ситуация обострилась на прошлой неделе, когда в трех косовских муниципалитетах мэрами впервые назначили албанцев. В знак протеста местные сербы вышли на улицу, желая проникнуть в эти административные здания. В ответ 29 мая силы KFOR под руководством НАТО были приведены в боеготовность, чтобы помешать протестующим. Известно об 11 раненых итальянских миротворцах и 52 пострадавших сербах. Что происходит в Косово — в материале «Газеты.Ru».

Обострение на севере

«Я в последний раз повторяю и прошу международное сообщество вразумить Альбина Курти, вразумить его, а не читать нотации бессмысленными заявлениями, давая ему при этом все от либерализации виз до членства в Совете Европы, с учетом того, что даже спустя десять с половиной лет Сообщество сербских муниципалитетов так и не сформировано», — сказал Вучич в экстренном обращении к нации.

Он добавил, что созвал встречу с представителями пяти стран Запада (это США, Британия, ФРГ, Франция и Италия) из-за обострения ситуации. Она пройдет 30 мая.

Перед обращением Вучича, днем 29 мая, представители сил безопасности НАТО — военные миссии Североатлантического альянса KFOR (Kosovo Force) сформировали зоны безопасности вокруг зданий муниципалитетов в трех городах на севере страны, пишет агентство Reuters и сербская новостная станция B92.

Военнослужащие пришли в боеготовность после массового сбора местных сербов вокруг зданий муниципалитетов. Представитель партии «Сербский список», которая представляет в Косово сербское меньшинство, Горан Ракич выдвинул два требования: уход «незаконных» мэров и вывод косовского спецназа из региона.

В ответ силы KFOR заблокировали протестующим подходы к этим зданиям. В одном из населенных пунктов военные применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Вышедшие на протест сербы окружили спецназовцев косовской полиции и заблокировали их в бронированных машинах. В KFOR потребовали их освободить.

По информации Вучича, при столкновениях в Косово пострадали 52 серба, из которых трое получили тяжелые ранения. Глава МИД Италии Антонио Таяни в своем Twitter сообщил, что в результате беспорядков увечья получили представители KFOR, из которых 11 — итальянские военные. Есть информация о пятерых пострадавших косовских полицейских и повреждении минимум семи автомобилей.

Первые мэры — албанцы

Напряжение в регионе в очередной раз возникло в пятницу, 26 мая — накануне в муниципалитетах Звенчан, Лепосавич и Зубин-Поток в Косово впервые назначили албанцев на должности мэров. Те приняли присягу на албанском языке, пообещав представлять интересы всех местных общин.

Большинство жителей этих северных населенных пунктов — сербы, которые в ответ вышли на улицу с протестом. Президент Сербии привел национальные войска в полную боеготовность и приказал двигаться в сторону границы с Косово.

Ситуация продолжается с осени 2022 года, когда власти Косово решили заменить все сербские автомобильные номера в стране на местные. В знак протеста против такого решения главы муниципалитетов этих трех северных населенных пунктов, представляющие партию «Сербский список», ушли в отставку.

Разрядка и сдержанность

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне ситуации заявил на своей странице в Twitter, что власти Косово должны урегулировать ситуацию и снять напряжение на севере страны. «Приштина должна разрядить ситуацию и не предпринимать никаких односторонних дестабилизирующих шагов», — написал Столтенберг.

С аналогичным призывом к Приштине 26 мая обращались, в том числе Франция, Германия, Италия, Великобритания и США. Страны осудили решения Косово «силой проникнуть в муниципальные здания на севере страны, несмотря на неоднократные призывы к сдержанности».

Всего на территории Косово проживают 1 935 259 человек, республика занимает по численности населения 152 место в мире. 90% из них или 1,8 млн — этнические албанцы-мусульмане. В северных районах Косово живут преимущественно сербы, их численность составляет около 50 тыс. человек. Большинство из них — христиане.

Власти Косово объявили о независимости от Сербии в 2008 году. Решение Приштины поддержали и признали независимость 89 государств из 193 стран-членов ООН, в том числе большинство государств Евросоюза и США. Россия и Китай в этот список не входят. Миссия KFOR расположена в Косово с 1999 года, на территории республики находятся до 3,8 тыс. представителей миротворческого контингента НАТО.