Украина может получить истребители F-16 к осени. Обучение пилотов уже началось

Украина может получить истребители F-16 к осени, а первые самолеты могут передать Нидерланды, пишет Politico, ссылаясь на советника министра обороны Украины Юрия Сака. Тем временем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что обучение украинских пилотов управлению F-16 уже началось в нескольких странах. Он также рассказал, что европейские страны запросили у руководства ЕС €10 млрд в качестве компенсаций за поставленное Украине вооружение.

Нидерланды могут первыми отправить Украине боевые самолеты F-16, сообщила газета Politico.

Самолеты Киев может получить к осени. «Я думаю, что да. Почему нет?» — сказал газете представитель министерства обороны одного из европейских государств.

Пока ни одна из европейских стран не готова отправить Украине F-16, отмечает Politico. Советник министра обороны Украины Юрий Сак считает, что «Нидерланды могут стать первой страной», которая сделает это.

Представитель Министерства обороны Нидерландов в беседе с изданием рассказал, что в настоящее время его страна использует 24 истребителя F-16, которые «готовы к оперативному развертыванию». Их планируется использовать до середины 2024 года.

«Затем они будут доступны для другого назначения, например, для продажи», — добавил собеседник газеты.

У Нидерландов есть еще 18 истребителей, «которые больше не используются в боевых действиях» и «могут быть переданы», отмечает Politico. По словам представителя оборонного ведомства страны, 12 из них изначально планировали передать частной компании, но решение отложили.

Politico указывает, что решения по истребителям принимаются медленно как по политическим, так и по техническим причинам. Лишь у небольшого числа стран есть излишки F-16, а современные истребители требуют значительной подготовки и налаженной логистики.

В частности, Великобритания активно выступала за создание «коалиции истребителей», но ей самой не хватает F-16, чтобы их можно было передать Киеву.

Обучение пилотов

Несколько европейских государств дали понять, что готовы пойти только на обучение украинских летчиков. Об этом заявили в Бельгии, а также в Польше. Президент страны Анджей Дуда заявил, что Варшава не отдаст свои современные самолеты (у нее есть 48 истребителей F-16), поскольку она уже передала советские МиГ-29.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров обороны стран — членов Евросоюза заявил, что подготовка украинских пилотов на истребителях F-16 уже началась в нескольких странах, в том числе в Польше.

«Я счастлив сообщить, что подготовка пилотов на F-16 уже началась в нескольких странах, это потребует времени, но чем раньше, тем лучше, и это откроет дверь, чтобы скоро поставить самолеты», — отметил он.

Боррель напомнил, что сначала все западные государства были скептически настроены по поводу передачи танков Украине, теперь аналогичная ситуация наблюдается в дискуссии по самолетам. «В конечном счете решение о начале необходимых Украине поставок приходит», — сказал политик.

Он также сообщил, что европейские страны запросили €10 млрд у руководства ЕС в качестве компенсаций за поставленное Киеву вооружение. По его словам, это «значительно больше, чем ожидалось».

«Получив €3,6 млрд от Европейского фонда мира, мы выделили €10 млрд на военную поддержку. И эта военная поддержка должна продолжаться», — заключил Боррель.

21 мая президент США Джо Байден объявил о начале обучения украинских пилотов навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. В то же время помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в ближайшие месяцы Вашингтон обсудит с единомышленниками, какие государства передадут Украине самолеты.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Влияние на ход конфликта

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл обратил внимание, что решение о предоставлении Украине доступа к F-16 призвано помочь Киеву в долгосрочной перспективе, но не окажет немедленного влияния на ситуацию на поле боя.

«В лучшем случае потребуется несколько месяцев, чтобы у них была такая возможность, и есть много деталей, в которых нужно будет разобраться», — заявил он.

По словам министра, получение истребителей даст украинской армии «дополнительные возможности, которых у них сейчас нет».

Представитель канцлера Германии Олафа Шольца также подчеркивал, что программа обучения пилотов «занимает несколько месяцев или даже лет, в зависимости от предыдущего опыта летчиков».

«Если бы администрация [США] решила, что она хочет, чтобы Украина действительно выиграла эту войну, то все отговорки ушли бы, решения были бы приняты вовремя, а полный эффект поддержки Запада привел бы к скорейшему успешному завершению конфликта», — заявил Politico Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе.

Риск эскалации

Politico отмечает, что союзники Украины больше не испытывают опасений по поводу того, что предоставление передовых западных истребителей может привести к эскалации.

Дипломат одной из европейских стран, у которой есть F-16, сказал изданию, что Украина может использовать самолеты по-разному, «в том числе просто для наблюдения и защиты своего воздушного пространства», а также пообещать не проводить никаких атак на российские территории.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву новых вооружений, включая истребители, не способны коренным образом изменить ситуацию на фронте.

«Риски очевидны. По срокам не нам судить. Продолжается спираль по возрастанию, по обеспечению системами вооружений. Это не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте. Виток за витком мы встречаемся с аналогичными ситуациями», — сказал представитель Кремля.

Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников пишет, что пройдет много месяцев, прежде чем Украина получит F-16. Но поскольку конфликт затягивается, решение утвердить программу обучения пилотов является «частью расчета администрации относительно того, как будут выглядеть украинские вооруженные силы после боевых действий».