«Зеленский категорически заверил, что не будет использовать F-16 на территории России»

По итогам саммита G7 Джо Байден заявил, что Владимир Зеленский пообещал ему не использовать истребители F-16 по целям в России. По мнению Байдена, истребители не понадобятся ВСУ в ходе контрнаступления — но помогут в дальней перспективе. Помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан добавил, что гарантии не распространяются на Крым.

По итогам встречи между президентами США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского американский политик сообщил об обещании своего украинского коллеги не использовать истребители F-16 в контрнаступлении и по целям внутри России.

«Я имею категорические заверения Зеленского, что они не будут использовать F-16 для перехода на российскую территорию, но когда российские войска будут в пределах Украины, они смогут их применить»,

— заявил Байден.

Также, по его словам, истребители вряд ли будут участвовать в готовящемся контрнаступлении украинских войск: «Если предположить, что оно начнется завтра или через неделю, две, пять, семь или десять… Маловероятно, что самолеты будут задействованы в это контексте. Но они будут задействованы, если Украина достигнет успехов в краткосрочной перспективе».

В таком случае, отметил Байден, целями станут российские военные штабы, которые пока находятся вне досягаемости ВСУ.

Кроме того, президент США сообщил, что страна и союзники обучат украинских летчиков управлению западными истребителями четвертого поколения. В их числе и F-16. Другие типы самолетов он не назвал.

Также затронул он затронул тему Бахмута (Артемовска), заявив, что истребители не смогли бы помочь ВСУ удержать город.

Когда Украина получит F-16

США еще не приняли окончательного решения, будут ли сами передавать Украине истребители F-16 — или это сделают их союзники из европейских стран. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу CNN помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«С учетом численности этих самолетов в запасах наших европейских союзников, и денег, которые выделил нам Конгресс, есть много других приоритетов по вооружениям. Возможно, мы передадим самолеты третьими странами, президент пока не принял окончательного решения», — сказал Салливан.

Касательно деталей и сроков поставок F-16 он отметил, что «график передачи назвать нельзя», и этот вопрос будет обсуждать Байден непосредственно с европейскими союзниками и украинским командованием. «Процесс идет», — подчеркнул он.

Салливан также пояснил слова Байдена касательно возможности применения F-16 и других вооружений по территории России: «Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым — это Украина».

В Белом доме допустили, что истребители Украине может передать Вашингтон, окончательного решения по вопросу пока нет.

Передача истребителей ВСУ

США и европейские страны с начала конфликта на Украине отказывались передавать ВСУ современные западные истребители. Спустя неделю после начала спецоперации члены НАТО, входившие в блок стран Варшавского договора и имевшие на вооружении советские самолеты, передали Украине МиГ-29 и Су-25 из своих запасов.

Ситуация с западными истребителями начала меняться в январе, глава МИД Нидерландов Вопке Хустра тогда допустил, что его страна готова рассмотреть вопрос передачи Украине F-16. В тот же день Зеленский заявил, что западным партнерам необходимо поторопиться с передачей Украине боевых самолетов.

15 мая премьер Великобритании Риши Сунак заявил, что военные королевства летом начнут обучение украинских летчиков управлению F-16. Уже 16 мая Лондон и Амстердам договорились создать международную коалицию для поставок этих самолетов Киеву. Речи о передаче Eurofighter Typhoon, который стоят на вооружении самой Британии, не идет.

19 мая издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США сообщило, что Байден заявил о готовности США поддержать международные усилия по обучению украинских летчиков управлению современными западными истребителями, в том числе F-16.

20 мая советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные страны фактически приняли окончательное решение о передаче F-16:

«Осталось два очень интенсивно обсуждаемых вопроса, как и накануне создания танковой коалиции. Это уже практически принятые решения Запада. Я хочу, чтобы вы поняли это — страны приняли решение. Они уже осознают, что нам передадут все это оружие, включая F-16».

Еще в июле 2022 года Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении $100 млн на обучение летчиков ВСУ управлению американскими F-15 и F-16.