«Магнит для российских ракет»: в США объяснили уязвимость американских Patriot на Украине

Американские комплексы Patriot, которые попали под удары российских ракет 16 мая в Киеве, и дальше будут уничтожаться вооруженными силами РФ. Причина — мощная электромагнитная сигнатура во время работы комплексов, которая выдает их местонахождение. Поэтому США и Украине следует быть готовыми к потерям ЗРК, тем более российские «Кинжалы» позволяют обходить и более совершенные системы ПРО.

Факт повреждения или уничтожения американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украине не должен вызывать удивления у западного общества. И США следует быть готовым к новым поражениям поставленных Киеву ЗРК, пишет обозреватель технического издания The Drive Тайлер Рогоуэй.

«Patriot всегда будет подвергаться атакам, как только он прибудет на Украину и их местонахождение будет установлено Россией. Его радары выдают массивную электромагнитную сигнатуру, которую нетрудно обнаружить и геолоцировать. Даже самая мобильная конфигурация комплекса довольно статична, и для перемещения из одного места в другое ему требуется время», — объясняет автор.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Рогоуэй напоминает, что как только официально подтвердились поставки Patriot Украине, то российские власти сразу заявили, что ЗРК станут одной из приоритетных целей для ударов.

«И баллистические ракеты воздушного базирования «Кинжал» являются лучшим оружием для успешной атаки на эти батареи. Тем более, «Кинжалы» были разработаны, в частности, для уклонения от противоракетной обороны более высокого уровня», — отмечается в публикации.

Автор называет Patriot «магнитом для российских ракет» не только из-за его практической ценности, но еще и из-за того, что эти ЗРК символизируют поддержку Украины со стороны США и их союзников.

Кроме того, Рогоуэй выражает мнение, что поскольку американские комплексы являются приоритетными целями для ВС РФ, то российская армия будет тратить на их порадение много сил и средств. В то же время в коллективном арсенале НАТО «тысячи» Patriot, так что их потери можно относительно быстро восполнить.

«Patriot будут и дальше подвергаться все более сложным и массированным атакам. И да, мы должны быть готовы услышать, что батарея Patriot была повреждена или ее части были уничтожены», — подчеркивает автор.

В ночь на 16 мая Киев, Киевская область и ряд других украинских регионов подверглись массированной ракетной атаке и атаке беспилотников. На видео жителей попали мощные взрывы, практически сразу местные СМИ писали, что удары пришлись, в том числе, по иностранным средствам ПВО.

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что в результате удара ракетами «Кинжал» в Киеве была уничтожена установка Patriot. Украинские власти сначала никак не комментировали это заявление, а позже подтвердили, что ЗРК получили повреждения, но они не критические, и американские комплексы сохранили боеспособность.

CNN со ссылкой на источники передавала, что ЗРК получили «минимальные повреждения». На фоне этих сообщений российское Минобороны вечером 17 мая уточнило, что в результате атаки были уничтожены пять пусковых установок и радиолокационный комплекс, входящий в состав батареи Patriot.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted отметил, что российские ракетные удары по Киеву поразили очень важные для Украины цели и позиции.

«Под Киевом русские попали по очень важным уязвимым местам. Русские точно знают местонахождение всего новоприбывшего вооружения и уничтожают его задолго до переброски на поле боя», — пояснил Макгрегор.

По его словам, удар в ночь на 16 мая пришелся по складам хранения боеприпасов и зарубежного вооружения, в частности, британских ракет Storm Shadow и американских установок Patriot.