Минобороны РФ сообщило об уничтожении «Кинжалом» системы ПВО Patriot в Киеве

Зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве поражен высокоточным ударом гиперзвукового комплекса «Кинжал», заявило Министерство обороны России. При этом в ВСУ заявили, что сбили шесть ракет «Кинжал», а об ударе по Patriot ничего не сообщили. Момент предположительного поражения ЗРК попал на видео: на кадрах видно, как система ПВО отражает атаку, выпустив около 30 зенитных ракет, а через некоторое время в месте, откуда взлетали ракеты, происходит мощный взрыв.

Минобороны России отчиталось об ударе по зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) Patriot американского производства в Киеве. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что систему ПВО поразили гиперзвуковым комплексом «Кинжал».

«Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США», — сказал Конашенков.

Минобороны также заявило, что в ночь на 16 мая российские военные нанесли удар высокоточным оружием по пунктам дислокации украинской армии и по местам хранения оружия.

Кроме того, по данным министерства, за прошедшие сутки российские системы противовоздушной обороны сбили семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и столько же снарядов HIMARS. Ведомство также отчиталось о трех сбитых противорадиолокационных ракетах HARM и 22 украинских беспилотниках.

В свою очередь в Воздушных силах ВСУ утром сообщали, что страну атаковали 18 ракет разных типов (шесть «Кинжалов», девять «Калибров», три ракеты комплексов «Искандер» и С-400), а также девять беспилотников. В украинской армии утверждают, что все ракеты были сбиты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление ВСУ, призвал обращаться с вопросами к Минобороны России.

»Президент Путин неоднократно говорил, и наши технические специалисты неоднократно подтверждали, что этот вид оружия, ракеты «Кинжал», обладают совершенно уникальными тактико-техническими характеристиками. Это действительно так», — добавил представитель Кремля.

Ночная атака на Киев

В ночь на 16 мая на всей территории Украины действовала воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в нескольких районах Киева, а также о работе системы ПВО.

Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщал, что российские войска нанесли «самый массированный удар» по военным объектам в украинской столице, используя ракеты «Кинжал» и «Калибр». Telegram-канал также пишет, что в Святошинском районе Киева, вероятно, удалось поразить систему ПВО.

Утром 16 мая в сети появились видео с камер наблюдения в Киеве. На них видно, как система ПВО отражает атаку на город, всего было выпущено около 30 зенитных ракет, при этом две ракеты падают на землю.

Через некоторое время в месте, откуда взлетали зенитные ракеты, виден мощный взрыв, а затем появляется столб дыма.

Глава городской военной администрации Сергей Попко заявил, что Киев подвергся «исключительной по плотности» атаке. По его словам, за короткий период было зафиксировано «максимальное количество атакующих ракет».

Он отметил, что город подвергся нападению в восьмой раз с начала месяца. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о трех пострадавших.

Работа Patriot на Украине

9 мая Министерство обороны США заявило, что Украина сбила российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» с помощью переданного ей ЗРК Patriot. Об этом же заявляли в Вооруженных силах Украины.

11 мая российские агентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны написали, что Patriot не мог сбить «Кинжал», поскольку не способен перехватывать цели на такой скорости. Он назвал заявления о перехвате российской ракеты «вбросом» и «попыткой выдать желаемое за действительное».

В середине апреля первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк заявил, что в страну прибыли зенитно-ракетные комплексы Patriot не только от США, но и от Нидерландов и Германии.

Затем спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Patriot уже несут боевое дежурство, но полностью обезопасить всю страну они не могут.

«ВСУ смогут держать российские самолеты на чуть большем расстоянии от наших границ. Но полностью эта проблема не решится, полностью ее можно решить благодаря F-16, потому что это оружие, которое может оперативно реагировать и быть там, где это необходимо», — говорил он.

Комплекс Patriot состоит из ракеты, пусковых установок, радиолокационной установки, станции управления, блока электрогенератора и мачты высокочастотной антенны.

По данным американского Центра стратегических и международных исследований, стоимость одной пусковой установки ЗРК Patriot может составлять около $10 млн, а стоимость одной ракеты — около $4 млн. Цена одной батареи составляет около $1 млрд: примерно $400 млн уйдут на технику и $690 млн на ракеты. США передали Украине батарею, которая ранее находилась в использовании. Германия также сообщала о поставке Украине одной системы Patriot.

По мнению военного эксперта «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка, для выстраивания зенитной обороны Киева необходимо примерно 20-25 батарей.